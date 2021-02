Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Unbekannter zerkratzt Autos in der Trottengasse

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in der Trottengasse in Waldshut-Tiengen mehrere geparkte Autos an der Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.