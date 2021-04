von sk

Zu einer Sachbeschädigung in Höhe von rund 200 Euro kam es zwischen Donnerstag, 1. April und Samstag, 3. April, an der Theodor-Heuss-Schule in der Mozartstraße.

Hier wurde von Unbekannten die Türe eines Holzschuppens, welcher zur Schule gehört, eingetreten. Entwendet wurde aus dem Schuppen nichts. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.