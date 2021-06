von sk

Laut Polizei wurde am Donnerstagabend, 3. Juni, ein Einbruch in ein Werkstattgebäude im Gewerbegebiet Kaitle in Waldshut-Tiengen entdeckt.

Neben der Werkstatt wurde auch ein Firmen-Lastwagen aufgebrochen. Aus der Werkstatt wurden verschiedene Baumaschinen, wie Winkelschleifer, Akku-Schrauber, Bohrmaschine und Sägen, entwendet.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 21.15 Uhr.