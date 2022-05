Ein 40-jähriger Mann soll am Freitag, zwischen 21.30 und 22 Uhr, beim Busbahnhof in Waldshut brutal ausgeraubt worden sein, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Vier Unbekannte sollen ihn niedergestreckt und ihm die Umhängetasche abgenommen haben.

Vorfall im Bereich des Kiosks

Laut Angaben der Polizei hielt sich der Geschädigte offensichtlich im Bereich des Kiosks am Busbahnhof auf, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Er soll einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. Schließlich hätten der Unbekannte und drei weitere Männer den 40-Jährigen zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten.

Dabei sei ihm die schwarz-weiße Umhängetasche der Marke Fila entrissen worden.

Beschreibung eines Verdächtigen

Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, strohblonde Haare, welche an den Kopfseiten ausrasiert gewesen sein sollen. Er soll Hochdeutsch gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon: 07751/8316-531 (24 Stunden besetzt).