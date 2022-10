von Manfred Dinort

Es ist soweit: Das Fatale Seniorentheater steht wieder in den Startlöchern. Die erste Aufführung findet am Samstag, 15. Oktober, in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut statt. Regie führt Rita Maier aus Schmitzingen. Zwei Schauspieler sind neu dazugekommen. Die acht Schauspieler im Alter von 54 bis 83 Jahren freuen sich auf ihren Auftritt.

Darum geht es in dem Stück

Schon vorweg gab es viel Spaß beim Schreiben der Texte, die alle aus der eigenen Feder stammen. Schauplatz des Geschehens ist das Café Santa Maria, das irgendwo in Italien ist, aber auch in Deutschland stehen könnte. Hier gehören Klatsch und Tratsch zur Tagesordnung, hier lässt es sich gemütlich plaudern. Thematisiert werden die manchmal skurrilen, manchmal auch banalen Erfahrungen des Alltags.

Die Schauspieler Zum Fatalen Seniorentheater gehören Irmgard Deichl, Marlis Biema, Angelika Richnow, Walter Rüttimann, Rita Maier, Monika Riegel, Maryanne Prager Sinn und Iris Waffenschmid. Die Aufführungen Das Stück „Tratsch & Klatsch im Café Santa Maria“ wird am Samstag, 15. Oktober, in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut, am Sonntag, 30. Oktober, im Gemeinschaftshaus Schmitzingen, am Samstag, 12. November, im Schlosskeller Tiengen und Samstag, 10. Dezember, im „Purpur“ in Horheim, jeweils um 19 Uhr aufgeführt. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Im Gemeinschaftsraum in Schmitzingen proben die Schauspieler am neuen Stück. Vor dem Café mit der Aufschrift „Coffee Shop“, werden die Tische aufgestellt und blitzsauber geputzt. Rita Maier tritt vor die Besucher: „Liebes Publikum, ich möchte Euch recht herzlich begrüßen in unserer Tratsch- und Klatschbar.“

Dann übernimmt sie ihren Job als Bedienung. Dabei rückt sie mit ihrem aktuellen Problem heraus: Das Café soll verkauft oder zugemacht werden. Ob sie es sich wohl leisten kann, das Café zu kaufen? Die ersten Gäste kommen und sogleich wird getratscht: „Stimmt es, was da erzählt wird?“ Dann geht es um das Stromsparen und die Verwendung des Ladekabels für den Laptop – ein aktuelles Thema.

Aber dann wird der Laptop selbst zum Problem: „Wie soll ich mir das alles merken bei den vielen Tasten? Ich komme einfach nicht zurecht damit“, klagt Walter Rüttimann. Dann geht es um das Heimfahren nach dem Alkoholgenuss. Da wird schnell eine Lösung gefunden: „Wir teilen uns das Fahren. Ich fahre hin und trinke mein Bier und sie fährt zurück.“ Und so geht es weiter, bis alles gründlich durchgekaut ist.