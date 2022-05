von Susanne Schleinzer-Bilal

Einen glanzvollen Auftritt hatte die ukrainische Meisterpianistin Elena Kolesnitschenko in der Stadthalle in Waldshut am vergangenen Montag beim Benefizkonzert für ukrainische Künstler dargeboten. Sie war kurzfristig für die erkrankte Pianistin Galyna Gusachenko eingesprungen.

Fiktiver Dialog zwischen Musikern

Kolesnitschenko hatte an einer Spezialschule für Hochbegabte in der Ukraine und Russland studiert, bevor sie ihr Studium in Hannover mit Auszeichnung abschloss. Veranstaltet worden war das Konzert von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft und dem Kulturamt in Waldshut-Tiengen.

Durch das Programm geführt hatte Georg Mais, der erste Vorsitzende der Mozartgesellschaft, der die beiden Wunderkinder Felix Mendelssohn-Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart in einem fiktiven Gespräch immer wieder aufeinander treffen ließ.

Georg Mais, Vorsitzender der südwestdeutschen Goethegesellschaft, hatte durch das Programm geführt. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Mozart und Mendelssohn-Bartholdy haben sich schon damals geärgert, dass ihre Musik nicht gewürdigt wurde, in diesen Corona-Zeiten habe ich sie verstanden, Im Januar dachte ich noch, was die Zukunft für Kultur und Kunst bringen würde, ich träumte von Konzerten, Zuhörern, Händel, Bach bis Brahms. Konzerte haben wir jetzt , aber unsere Gäste aus Lemberg (Ukraine) sind weit weg“, bedauerte Mais.

Was wäre wenn sich Mozart und Mendelssohn-Bartholdy , die sich in Wirklichkeit ja nie begegnet waren im Januar, in Corona -Zeiten auf einer Parkbank in Leipzig getroffen hätten, sinnierte Mais weiter „Du hast ja keine Maske, Wolfgang, bist du ein Systemkritiker?“, so Mendelssohn. „Ich bin eher ein kritischer Geist, ich bin gerade aus einem Geschäft geflogen, wo ich Mozartkugeln kaufen wollte, weil ich keine Maske anhatte und mein Vater ruft mich ständig an und fragt ob ich geimpft bin“, beklagte sich Mozart.

Italienisches Flair in der Stadthalle

Das „italienische Konzert“ in F-Dur von Johann Sebastian Bach versprühte dann italienisches Flair und tanzte damit charmant aus der Reihe der gewohnten Bach-Stücke. Übermütig, spritzig und fantasiereich dann die Sonate für Klavier in B-Dur von Mozart.

Stürmisch, mit harten Klavieranschlägen ging es dann weiter mit der „Sturmsonate“ in d-moll von Ludwig van Beethoven, die mit einem versöhnlichen Finale allegretto abschloss. Natürlich mischten sich auch Bach , Beethoven, Haydn und Schubert in das Gespräch zwischen Mozart und Mendelssohn-Bartholdy, einig waren sich alle, dass ohne „die da oben das alles nicht möglich gewesen wäre“.

Ein sehnsüchtiges, venezianisches Gondellied von Mendelssohn-Bartholdy, die einfühlsame „Träumerei“ von Robert Schumann und als krönender Abschluss als Zugabe ein Stück von Franz Liszt. Was will man mehr von einem Konzertabend. Die begeisterten Zuschauer sparten denn auch nicht mit Beifall für ein großartiges Konzert.