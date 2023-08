20 Auszubildende der Sparkasse Hochrhein haben von Mai bis Juli ein Sozialpraktikum beim Caritasverband Hochrhein absolviert. Wie der Caritasverband in einer Mitteilung informiert, sollten mit dem Praktikum die Selbstkompetenz und die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen weiter gefördert werden. Anneli Ahnert vom Bereich Koordination Ehrenamt/Gemeindecaritas präsentierte bei einer Auftaktveranstaltung alle Einsatzmöglichkeiten.

Die Auszubildenden wählten in Gruppen von zwei bis drei Personen ihre Einsatzorte in den 14 Einrichtungen und Abteilungen der Caritas von Wallbach über Bad Säckingen bis Hohentengen. Dort haben sie ihr Praktikum absolviert. Dazu gehörten der Waldkindergarten, der Werkstattbereich und die Werkgemeinschaft, das Digitalkompassprojekt in Waldshut, der Helferkreis für Flüchtlinge in Rickenbach, der Fachverband In Via, die Tagespflege Haberer-Haus sowie das Betreute Wohnen Hohentengen.

Ihre Erfahrungen stellten die Auszubildenden nun in ihren Abschlusspräsentationen vor. Die Sparkassen-Stiftung „An morgen denken“ lobte Geldpreise für die Platzierungen 1 bis 3 (300 bis 100 Euro) aus. Eine Jury bewertete die jeweiligen Ideen, die Umsetzung sowie die Präsentation mit einem Punktesystem. Zur Jury gehörten Vertreter der Sparkasse Hochrhein sowie der Stiftung der Sparkasse, der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Hochrhein, Martin Riegraf, und Anneli Ahnert.

Der erste Platz ging an Nick Hübl und Laura Daniel für ihre Präsentation über das Haberer-Haus in Waldshut. Platz zwei holten sich Emely Koch, Marina Röder und Blenora Sulejmani, die ihren Einsatz im Förder- und Betreuungskreis in Gurtweil hatten. Den dritten Platz erreichten Noemi Spano, Celine Kohlbrenner und Jennifer Harsch, die bei In Via in Waldshut hineinschnupperten. Zudem gab der Vorstand der Sparkasse spontan allen anderen platzierten Gruppen jeweils 50 Euro. Die Auszubildenden entschlossen sich, dass sie ein Fest von den Preisgeldern organisieren werden, heißt es in der Mitteilung.