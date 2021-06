von sk

Corona hat auch das Vereinsleben des TV Waldshut ausgebremst wie der Blick auf das Vorjahr zeigt. Nur wenige Aktivitäten konnten stattfinden.

Knapp 30 Mitglieder des TV Waldshut 1849 kamen zur Hauptversammlung im eigens dafür aufgestellten Festzelt auf dem TV-Platz zusammen. Die Gewitterwarnung hatte wohl einen größeren Ansturm verhindert. Der Vorsitzende Daniel Kistner begrüßte alle Mitglieder, ebenso Frank Siebold vom Sportausschuss. Im Jahr 2020 konnte keine Sitzung abgehalten werden, was natürlich juristisch abgeklärt und bestätigt wurde und auch sonst haben nur wenige Aktivitäten stattgefunden.

Fechtabteilung erfolgreich

Einzig Brigitte Greunke hat mit ihrer Fechtabteilung einige Erfolge erzielen können. Trotz Corona konnten 15 Turniere mit Erfolg besucht werden. Marion Hellwig erreichte einen ersten und zwei, zweite Plätze und Oskana Michel konnte sich ebenfalls platzieren. Brigitte Greunke selbst, die Säbel, Florett und Degen fechtet, konnte bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Kairo zweimal Silber und einmal Bronze erkämpfen. Insgesamt erhielt sie zehnmal Gold und dreimal Bronze in dieser Zeit. Jessica Kramer bot ihren Turnenden einen Trainingsplan an und Rita Miklo unternahm Wanderungen mit ihrer Gruppe.

Sanierung der Sanitäranlage

Die Sanitäranlage des Turnerheims konnte im vergangenen Jahr dank einer großzügigen Spende der Sparkasse Hochrhein und der helfenden Hände der Vereinsmitglieder saniert werden. Da auch der Badische Sportbund den Verein unterstützt, kann dieses Jahr die Fassade in Angriff genommen werden.

In diesem Jahr konnte der Estelberglauf, in einem Zeitraum von drei Wochen zu einer beliebiger Zeit, als eine der wenigen Läufe stattfinden. 460 Anmeldungen hatte Tobias Hein zu verzeichnen.

Die scheidende Kassiererin Bianca Vögtlin stellte den Kassenbericht vor und wurde einstimmig entlastet. Auch die Kassenprüferinnen Birgit Denz und Franziska Löschner hatten zuvor die vorbildliche Kassenführung gelobt. Bianca Vögtlin bleibt dem Verein als Übungsleiterin weiterhin erhalten und erhielt für ihre langjährige Arbeit, neben Lob und Anerkennung auch ein Präsent. Frank Siebold übernahm die Wahlvorgänge.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Daniel Kistner bestätigt, sein Stellvertreter ist Tobias Hein. Neuer Kassierer ist Steffen Berkenkamp. Dieter Baum bleibt weiter Schriftführersteller. Alle wurden einstimmig und ohne Enthaltung gewählt. Die Kassenprüfer sind Bianca Vögtlin und Edwin Krämer. Jessica Kramer bleibt weiterhin die Fachbereichsleiterin für Geräteturnen und die Turnerjugend, auch Sabine Kammerer bleibt Fachbereichsleiterin für Senioren- und Gesundheitssport. Yvonne Berkenkamp übernimmt das Amt der Pressewartin, das bisher nicht besetzt war.

Ehrungen

Geehrt wurden Barbara Zimmermann, Waltraud Bühler, Markus Schaaf, Norbert Bär, Stephan Vatter und Martin Seipp, mit der silbernen Ehrennadel, für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Gold erhielten, Edith Berthold und Ingrid Gessat für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Walter Maier erhielt eine Flasche Wein und einen herzlichen Applaus für 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft, da er alle Auszeichnungen schon hat.