von sk

Auch dieses Jahr kann der Estelberglauf pandemiebedingt nicht stattfinden. Aber der Turnverein Waldshut lässt sich davon nicht unterkriegen. Mal kurz die Köpfe zusammengesteckt – selbstverständlich nur im übertragenen Sinn – in der Pandemiezeit auf digitalem Wege und ein Konzept entwickelt, welches den Laufbegeisterten ermöglicht, alleine den Estelberg zu

bezwingen. Unter dem Motto „Aber sicher laufen wir“ haben alle Laufinteressierten die Möglichkeit, zwischen dem 24. April und dem 9. Mai die beiden offiziellen Strecken „Waldhaus-Estelberglauf“ und „May-Panoramalauf“

zu laufen, zu walken oder zu spazieren.

Hierfür werden beide Strecken ausgeschildert, wie wenn der Lauf ganz regulär stattfinden würde. Und das zum Nulltarif. Alle Informationen und die Anmeldung zum „Estelberglauf Extra“ finden die Interessierten auf der Webseite des Turnvereins (www.estelberglauf.de). „Die Teilnahme ist für alle gratis“, so Tobias Hein, Initiator des Laufs vom Turnverein Waldshut.

„Uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass unser Berglauf nicht in Vergessenheit gerät, nach dem er schon das vergangene pandemiebedingt ausfallen musste“, so Hein weiter.

Der Turnverein dankt all seinen treuen Sponsoren, allen voran der Brauerei Waldhaus, welche die Durchführung auch in dieser besonderen Version unterstützen. „Im nächsten Jahr aber wird es den Lauf hoffentlich wieder in seiner gewohnten Form geben – mit einem kleinen Dorffest in Birkingen“, hofft Tobias Hein.