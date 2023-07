Vor welchen Herausforderungen steht aktuell der Turnverein Waldshut, der nächstes Jahr sein 175. Jubiläum und das zehnjährige Bestehen des Estelberglaufs feiern wird? Was konnte bereits umgesetzt werden, was ist geplant? Neben den Vorstandswahlen und Ehrungen waren das die Hauptthemen der Hauptversammlung auf dem Sportplatz in Waldshut.

Umsetzen konnten sie den Kauf des geplanten „Outdoor-Gym“ für den Sportplatz, den sie im nächsten Jahr aufstellen wollten. Eines der Probleme sei sicherlich Übungsleiter zu finden. „Wir haben viele Ideen, wir sind uns dieses Problems bewusst“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Tobias Hein. Durch den überraschenden Abgang des damaligen Kassierers hätten er und Vorsitzender Daniel Kistner kommissarisch dessen Aufgaben übernommen, was sie sehr vereinnahmt hätte. „Wir hatten dann einen Brandbrief an alle Mitglieder geschrieben und sind sehr froh, dass wir mit Sebastian Pflanz, der dann nachher hoffentlich auch gewählt wird, diese Lücke schließen konnten“, sagt Kistner.

Das Themen Finanzen sei ein wichtiger Punkt, so Kistner. „Damit alles finanziell klappt, brauchen wir mehr Mitglieder und mehr Einnahmen, eventuell durch Sponsoren oder Veranstaltungen“, erklärte Kistner. Die Hallengebühren würden steigen und geplant sei auch eine Erhöhung des finanziellen Ausgleichs für die Übungsleiter, und somit würden sie in ein jährliches Defizit rutschen. Eine wichtige Einnahmequelle sei der Estelberglauf, der aber auch „eine kleine, feine, Veranstaltung ist“, sagte Kistner. „Es lief gut, wir

hatten Werbung gemacht und hatten über 120 Schüler und 24 Kinder“, bestätigte Hein. Sie hätten tolle Plätze besetzt beim Turngaufest in Erzingen, berichtete Jessica Kramer vom Mädchenturnen, Geräteturnen und der Turnerjugend und untermalte ihren Bericht

mit einem Video. Badminton für Jugendliche und Erwachsene gibt es bei Roland Seyfried, der ein Video von einem Turnier aus Malaysia mitgebracht hatte.

Noch Nachwuchs sucht Brigitte Greunke für die Fechter, aktuell gebe es nur den harten Kern. Sabine Kammerer bietet neben der Gruppe Krebsnachsorge, Bodyfit, Sport für Jedermann in der Halle an. Die Gruppen seien voll, Sorgen machten auch ihr die fehlenden Übungsleiter. Bei den Mutter-Kind-Gruppen unter drei Jahren hätten sie ein neues Konzept entwickelt. Jeder der teilnehmenden Eltern solle einmal einen Übungsnachmittag anbieten.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Daniel Kistner und sein Stellvertreter Tobias Hein in ihren Ämtern bestätigt, ebenfalls Dieter Baum als Schriftführer. Neu als Kassierer dabei ist Sebastian Pflanz. Geehrt wurden (in Abwesenheit) für 40 Jahre Daria Schnitzer, Friedhilde Schmid, Günter Heinrich. Ebenfalls für 40 Jahre geehrt wurde Rolf Schaefer. Grußworte gab es von Oberbürgermeister Philipp Frank und vom Sportausschuss, vertreten durch Willy Riegger, der auch finanzielle Unterstützung versprach.