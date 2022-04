von Melanie Mickley

„Wir machen wieder Sport und freuen uns darüber.“ Mit diesen Worten begrüßte Vorsitzender Tilman Galler die Vereinsmitglieder des Turnvereins Tiengen im Vereinsheim des FC Tiengen. 248 Tage sei der neue Vorstand nach dem Führungswechsel im vergangenen Juli nun im Amt. Nach der schwierigen Situation für die Sportgruppen in den zurückliegenden beiden Corona-Jahren gibt es nun Neues aus dem laufenden Sportbetrieb: Die von Jörg Nabitz geleitete Männer-Gymnastik-Gruppe wurde nach 21 Jahren an Lothar Vogelbacher übergeben.

Die beiden Bodyforming-Gruppen können seit September wieder in der Stadthalle Tiengen trainieren. Neu im Übungsangebot ist ein Yogakurs für Frauen und Männer, immer montags in der Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen. Weiterhin konnte das Angebot für Kinder um eine Kinderturngruppe für Jungen und Mädchen erweitert werden, und für Jungen von zwölf bis 14 Jahren gibt es jetzt auch eine Basketball-Gruppe.

Der Verein Der Turnverein Tiengen wurde 1886 gegründet und ist Mitglied im Markgräfler-Hochrhein-Turngau sowie im Badischen Turnerbund. Es gibt für alle Altersstufen Übungsgruppen, von Kleinkindern ab etwa zwei Jahren (Eltern-Kind-Gruppen) bis zu den Senioren. Zum Angebot gehört außerdem Parkour (eine Art Hindernislauf) sowie Dancehall (Tanzen zu Reggae-Musik) und Urban Dance für Jugendliche, Pilates, Nordic Walking, Bodyforming und Yoga. Einzelne Gruppen nehmen auch an Wettkämpfen teil. Weitere Infos im Internet (www.tv-tiengen.de).

Ganz neu ist das Konzept von Marco König und Sarah Gerstner für eine Tanzgruppe. Hier lernen Jugendliche ab 14 Jahren die Tanzstile „Urban Dance“ und „Latin Dancehall“. Zu der bereits bestehenden Gruppen, die sich donnerstags in der Stadthalle Tiengen trifft, soll es ab Mai noch eine zweite geben. Dieses Jahr werden außerdem sechs Teilnehmer am Landesturnfest in Lahr teilnehmen.

Nach wie vor ist der Turnverein Tiengen auf der Suche nach einer neuen Übungsleiterin für die Aerobic-Gruppe und eine Schwangerschaftsvertretung für das Mädchenturnen von vier bis sechs Jahren. Wer Interesse hat, die Gruppen zu übernehmen, könne sich gerne beim Vorstand melden.

Zehn langjährige Vereinsmitglieder wurden bei der Hauptversammlung geehrt und erhielten silberne und goldene Abzeichen sowie eine Urkunde: Sibylle Otte ist Übungsleiterin der Mädchenturngruppe für Sieben- bis 13-Jährige und bereits seit 35 Jahren Mitglied im Turnverein wie auch Sabine Krähenbühl. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Sarah Schüz, Erika Bunge, Heiner Henselmann, Luise Werner, Carola Fiege, Barbara Späth, Gabi Tomasi und Erika Leutner.

Für die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden, der Schriftführerin und der Jugendwartin standen Neuwahlen an, deren Leitung Oberbürgermeister Philipp Frank übernahm. Einstimmig in ihre Ämter wiedergewählt wurden Johanna Holdenried (stellvertretende Vorsitzende), Ute Leber (Schriftführerin) und Stefanie Baschnagel (Jugendwartin).

765 Mitglieder hat der Turnverein Tiengen aktuell. Coronabedingt ergab sich ein Mitgliederrückgang von zwei Prozent, also etwas geringer als in den Landessportverbänden, die durchschnittlich 3,5 Prozent Rückgang aufweisen.

Trotz Pandemie steht der Verein aber mit einem Kassenüberschuss gut da, und der Vorstand ist sich sicher, dass die Mitgliederzahlen bald wieder steigen werden. Dazu soll auch die verstärkte Präsenz in den sozialen Medien beitragen, denn neben der Homepage und dem Facebook-Account wird seit einem halben Jahr auch über Instagram über die Vereinsaktivitäten informiert.