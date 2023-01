von Manfred Dinort

Auch „Bettszenen“ spielen sich beim Eschbacher Theater ab, im Bild zwischen Holger Mutter (links) und Urs Junghans. | Bild: Manfred Dinort

Eine Glanzleistung bot die Theatergruppe des Sportvereins Eschbach, die unter der Regie von Claudia Obrist das Stück „Glaubersalz zum Nachtisch“ aufführte, eine Komödie von Heidi Mager. Das Vorstandsteam mit Stefan Rapp und Frank Nickel freute sich an den beiden Abendvorstellungen über ein volles Haus. Zu Gast waren auch Oberbürgermeister Philipp Frank und seine Frau. „Wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren Abstinenz wieder eine gute Truppe aufstellen konnten“, so äußerte sich die beiden Vorsitzenden. Ein besonderer Dank galt der Initiatorin Karin Obrist, die auch selbst wieder mitspielte.

In der Komödie spielte auch das Glaubersalz eine Rolle, das häufig als Abführmittel genutzt wird. Die Zusammenhänge wurden schnell verständlich, als sich herausstellt, dass sich Geschehen in einer Klinik abspielt, in der „Fastenklinik Dr. Schnabel“. Zu den „Patienten“ zählen Amadeus Motzer (Holger Mutter), seine Frau Ellen (Karin Obrist) und Schwägerin Marie (Angelika Rüd). Betreut werden die „Insassen“ von Frau Dr. Schnabel (Ursula Kramm) und Schwester Monique (Petra Obrist). Eine undurchsichtige Rolle spielt der Urs Junghans (Jonas Obrist), der sich auch in der Klinik aufhält. Aber die Begeisterung der Patienten hält sich in Grenzen: Es gibt fast nichts zu essen, das häufige Fitnesstraining und die ungewöhnlichen Therapiesitzungen nerven. Immer wieder platzt einem Patienten der Kragen.

Der Verein Der Sportverein Eschbach zählt mehr als 400 Mitglieder. Er unterhält verschiedene Abteilungen, die ganzjährig von ausgebildeten Trainern betreut werden. Das sportliche Angebot umfasst, neben der regional bekannten Fußballabteilung, auch Gymnastikgruppen, Kinderturnen, Aerobic- und Ganzkörpertraining. Die Heimspiele der Jugend- und Aktivmannschaften werden auf der eigenen Sportanlage an der Ziegelhüttenstraße ausgetragen.

Dazu kommen die Spannungen untereinander, die Schwägerin ist dauernd am Streiten, die Stimmung fällt und fällt. Zu guter Letzt kommt auch noch der Kurschattentyp Urs Junghans hereingeschneit, das Maß ist langsam voll. Da kann man schon mal schlechte Laune bekommen oder aus der Fassung geraten. Und das passiert am laufenden Band. Das Publikum ist hell begeistert, immer wieder gibt es spontanen Applaus. Dann kommt Frau Dr. Schnabel ins Spiel, die den Patienten ihre Rezepturen auf der Grundlage des Glaubersalzes schmackhaft machen will. „Zwischen Psyche und Verdauung besteht ein enger Zusammenhang“, erklärt sie, wobei es vor allem darum gehe, „seelische Barrikaden abzubauen“. Auch Amadeus Motzer findet ihre Mixtur „äußerst lecker“ – und schüttet sie in den Blumentopf. Hochstapler Urs Junghans nutzt seine Chance, macht sich an die Frauen ran und knöpft ihnen Geld ab. Gut, dass Monique in allen Lagen die Ruhe bewahrt, wobei sie mit ihrem französischen Akzent für viel Heiterkeit sorgt.

Zum Team gehörten auch Marita Zieringer (Souffleuse) und Martina Haselwander (Masken).