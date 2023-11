Regionale Projekte unterstützen, die sonst wenig Aufmerksamkeit und Geld bekommen – das ist die Intention des Lions-Clubs Waldshut. Und mit seinem Adventskalender versüßt der Serviceclub seinen Unterstützern auch noch die Weihnachtszeit. Denn hinter den 24 Türchen warten zahlreiche Gewinne, in diesem Jahr mit einem Gesamtwert von 18.875 Euro.

Was steckt hinter dem Lions-Adventskalender?

Seit sieben Jahren bringt der Lions-Club Waldshut in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender heraus. Der Kalender erscheint mittlerweile in einer Auflage von 3500 Stück und wird für fünf Euro verkauft. Den Reinerlös – 17.500 Euro – verwendet der Serviceclub für wohltätige Zwecke in der Region. „Wir haben mit 2000 Stück angefangen und konnten die Auflage kontinuierlich steigern“, erklärt Projektleiter und Vize-Präsident Mathias Keller. Zum Team Adventskalender gehören außerdem der derzeitige Präsident Frank Greiser, Nico Rudigier und Marcel Wegmann. „Es ist eine tolle Summe, mit der wir für zwei Projekte etwas Gutes tun können“, erklärt Keller. Sprecher Jochen Seipp ergänzt: „Es ist eine tolle Geschenkidee und man tut Gutes dabei.“

Welche Projekte werden in diesem Jahr unterstützt?

Jedes Jahr wechselt der Präsident des Lions-Clubs. Der jeweilige Präsident legt auch fest, welche Projekte mit dem Erlös des Kalenders unterstützt werden. „Der Erlös aus dem diesjährigen Verkauf der Adventskalender dient der Unterstützung von Kindern, die von Geburt an, taub sind zum einen, zum anderen dem Erhalt des kleinen Tiergeheges in meinem langjährigen Wohnort Gurtweil“, so Lions-Präsident Frank Greiser.

Was macht der Verein?

Der gemeinnützige Verein „Taube Kinder lernen hören“ mit Sitz in Freiburg will helfen, möglichst viele taube Kinder möglichst früh zu behandeln. In Deutschland werden laut Angaben des Vereins täglich ein bis zwei gehörlose Kinder geboren. „Das ist für die betroffenen Eltern eine enorme Belastung, damit muss man erstmal lernen, umzugehen“, macht Jochen Seipp deutlich. Um den Kindern das Hören und damit auch das Sprechen zu ermöglichen, werden mikrochirurgisch Elektroden ins Innenohr implantiert. Dafür arbeitet der Verein mit dem Universitätsklinikum Freiburg zusammen. Ein Teil des Erlöses soll daher in die medizinische und therapeutische Betreuung der Kinder fließen.

Warum braucht das Tiergehege Unterstützung?

Zweites Projekt ist das Tiergehege der Caritas in Gurtweil. Das Garten-Team, bestehend aus Menschen mit Behinderung und ihren Assistenzpersonen, kümmert sich derzeit um zehn Kamerun-Schafe, sechs Ziegen, zwei Schweine und fünf Hasen. Bisher haben die Bewohner aus Wohngruppen in Gurtweil die Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser übernommen. Das Projekt sei kurz vor der Kippe gestanden, weil die Altersstruktur der Bewohner eine zuverlässige Betreuung am Wochenende nicht mehr zulässt. Um die Versorgung der Tiere auch am Wochenende ohne Personal sicherzustellen, sollen unter anderem Heuraufen, eine automatische Getränkeanlage und Kraftfutterspender angeschafft werden. „Der Erlös des Adventskalenders soll helfen, dass das Tiergehege, das öffentlich zugänglich ist, erhalten bleibt“, macht Keller deutlich.

Was steckt im Adventskalender?

Hinter den Türchen verbergen sich tägliche Preise, die verlost werden. Mathias Keller und Jochen Seipp werfen schon mal einen Blick hinter die Türchen: Zu gewinnen gibt es beispielsweise Bücher-Gutscheine, eine Playstation 5 oder ein Fahrsicherheitstraining. Die Preise werden von Mitgliedern des Lions-Clubs und Unterstützern gesponsert.

Wie erfahren die Türchenöffner von ihrem Gewinn?

Die individuelle Losnummer befindet sich auf der Vorderseite des Kalenders. Die Gewinnnummern werden täglich ab dem 1. Dezember im SÜDKURIER und im Alb-Boten sowie auf der Homepage unter www.lions-waldshut.de veröffentlicht.

Wo werden die Kalender verkauft?

Die Kalender werden in mehreren Geschäften in Waldshut-Tiengen, Dogern und Lauchringen verkauft. Bei Schlatter Trends, Stulz-Mode, Bücherstübli, Sporthouse und Café Ratsstüble in Waldshut; Metzgerei Winkler und Rosenapotheke in Dogern, Metzgerei Ebner und Bäckerei Turzer in Gurtweil; Buchhandlung Kögel, Jürgens Mode, Coiffeur-Headline, Friseursalon Sailer, Dehner Garten-Center, Getränkeland Wagner und Seipp Wohnen in Tiengen; Buch-Schreiner in Lauchringen sowie C&C Netzhammer im Gewerbepark Kaitle.

Viele fleißige Helfer packen süße Tütchen, die der Lions-Club am Samstag gemeinsam mit dem Adventskalender in der Waldshuter Innenstadt verkauft. | Bild: Jochen Seipp

Am Samstag, 18. November, verkauft der Lions-Club außerdem den Kalender von 10 bis 17 Uhr beim Adventsstand in der Fußgängerzone in Waldshut.