Der Waldshuter Tanzclub TSC Blau-Weiß hat in seiner Hauptversammlung Jan Hess zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tanzt mit seiner Frau Silke am Mittwoch in der Turniergruppe und ist seit Juli 2022 Mitglied. Ebenfalls neu im Vorstand ist Juliane Huber als Pressewartin, sie ist ebenfalls neu und tanzt mit ihrem Mann am Freitag in der Tango-Argentino-Gruppe. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Verein freut sich, dass mit Anna Greifenberger eine gut ausgebildete Trainerin für die kleinen Tanzmäuse gefunden wurde. Birgit Lieschke informierte über die Pläne für 2023 und nannte das Turnierwochenende am

6. und 7. Mai, ein öffentliches Standard-Turnier, das nach drei Jahren wieder stattfinden kann. Grund waren zwei Jahre die Corona-Vorschriften und im vergangenen Jahr die Brandschutzmaßnahmen im Kornhaus. Die Stadt Waldshut-Tiengen plant für Sonntag, 14. Mai, einen Kornhaus-Tag, an dem die Einwohner die Veränderungen besichtigen können. Am 20. August möchte der TSC wieder am Chilbi-Umzug teilnehmen und am 2. Dezember ist eine Weihnachtsfeier zur Förderung der Gemeinschaft geplant. Für Silvester laufen die Vorbereitungen für einen Ball.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde das Ehepaar Ekkehard und Rosi Pohl geehrt. Sie haben nicht nur getanzt, sondern waren auch Turnierleiter, Kassenwart und Rosi Trainerin C. Markus Zunker, Vereinstrainer und Ehrenmitglied, wurde für 30 Jahre geehrt und ist mit dem Verein durch gute und schlechte Zeiten gegangen. 25 Jahre haben das Ehepaar Marga und Hermann Hugel in der BSW und Hobby-Gruppe getanzt. Für zehn Jahre wurden das Ehepaar Polzer und der Veranstaltungswart Manfred Schlegel geehrt.

Birgit Lieschke wurde nach mehr als 26 Jahren verabschiedet. Seit 1996 war sie im Vorstand, erst als Pressewartin, dann zwei Jahre als stellvertretende und seit 2004 als Vorsitzende. Als Turnierleiterin bleibt sie dem Verein vorerst erhalten. Als Gäste wurden der stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses, Willy Riegger, und OB-Vertreterin Petra Thyen begrüßt.