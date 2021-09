Trödel statt Testen steht am heutigen Samstag auf dem oberen Chilbiplatz in Waldshut auf dem Programm. Während die dortige Corona-Teststation, die in den vergangenen Monaten nützliche Dienste erwiesen hat, derzeit ruht, wird es unterhalb des Containers lebendig, wenn der Veranstalter Siegfried Hoffmann aus Uhldingen-Mühlhofen von 9 bis 16 Uhr zum Flohmarkt einlädt.

Zum dritten Mal nach der coronabedingten Zwangspause können Besucher – natürlich mit dem nach wie vor erforderlichen Abstand – das Angebot der Teilnehmer bestaunen und das ein oder andere Schnäppchen machen. Ob Bücher-Raritäten für Leseratten, Geschirr aus Omas Küchenschrank oder Second-Hand-Kleidung – Flohmarktfans werden bestimmt fündig. Seinen Namen verdankt der Flohmarkt mutmaßlich der Vorstellung, dass in den angebotenen Textilien Flöhe sitzen.

Garantiert Flohfrei war der Mini-Trödelmarkt, der in dieser Woche in der Waldshuter Amthausstraße aufgebaut wurde. In einer Holzkiste, liebevoll dekoriert mit einer Blume, befanden sich verschiedene Bücher, darunter Reiseführer, Spielzeug in Form eines Plastikelefanten und sogar ein Getränk, das in der Sonne allerdings nicht lange frisch geblieben sein dürfte. Die Aufschrift auf der Kiste – zu verschenken und zum Mitnehmen – machte jedem Passanten unmissverständlich klar, dass man hier ruhig zugreifen durfte, sollte der ein oder andere Gegenstand gefallen.

Egal ob professionell organisierter Flohmarkt mit mehreren Ständen oder eine private Holzkiste vorm Haus – für diejenigen, die ihre alten Sachen ausmisten, und diejenigen, die Freude an Gebrauchtem haben, sind beide Aktionen eine Win-Win-Situation.