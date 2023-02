Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchores Gurtweil, der einer lieb gewonnenen Tradition folgend, ein Abendgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche vorausgegangen war. Vorsitzende Susanne Antoni hieß im frühlingshaft geschmückten Pater-Jordan-Haus alle Anwesenden herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß und Dank galt Pater Titus, den auswärtigen Chormitgliedern sowie der Chorleiterin Rita Schlageter, die es hervorragend verstehe, den Chor immer wieder aufs Neue zu motivieren und brachte ihre Freude zum Ausdruck, dass mit Gabi Fibier ein neues Mitglied gewonnen werden konnte.

Der Jahresbericht von Schriftführerin Monika Koch erinnerte noch einmal an die zahlreichen Aktivitäten im zu Ende gegangenen Vereinsjahr. Als Höhepunkte in guter Erinnerung bleiben sicherlich die Festmesse zum Gedenken des Seligen Franziskus Jordan sowie der gelungene Ausflug in die Fauststadt Staufen und zur Landesgartenschau. Im vergangenen Vereinsjahr haben 28 Proben stattgefunden. Zu den fleißigsten Probenbesucher gehörten Susanne Antoni, Bernhard Schlageter, Anette Zimmermann, die immer anwesend waren, gefolgt von Beatrix Hilpert und Hans Bernhard.

Für langjährige Mitgliedschaft im Dienste der Musica sacra ehrte Pater Titus vier Mitglieder. Das goldene Sängerjubiläum konnten Sabina Bermann, Martha Ebner und Anette Zimmermann feiern. Zu diesem besonderen Anlass erhielten die Sängerinnen für ihre 50-jährige Treue die Urkunden des Diozösan-Cäcilienverbandes sowie ein Dankschreiben von Erzbischof Stefan Burger. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Beatrix Hilpert vereinsintern geehrt. Letizia Orlando verwies in ihrem Kassenbericht auf eine stabile Finanzlage.

Chorleiterin Rita Schlageter referierte zum Thema „Sei dankbar, wenn Du Musik hast“ und darüber, dass zu jedem Fest besondere Lieder gehören, denn das Herz sollte sich zu Gott erheben. Sie zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen des Chores und mit der Bereitschaft, Neues zu wagen. Kummer bereiten der Dirigentin nach wie vor die zahlenmäßig schwach besetzen Männerstimmen.

Unverbindliches Schnuppern in den Proben ist jeweils dienstags von 20 bis 22 Uhr im Pater-Jordan-Haus in Gurtweil möglich.