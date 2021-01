von Alfred Scheuble

In Gurtweil sind über den Jahreswechsel ungewöhnlich viele, nämlich neun Bürger im Alter von 49 bis 96 Jahren gestorben. Der älteste von ihnen, Willibald Tröndle, starb im hohen Alter von 96 Jahren. Er wurde 1925 als fünftes von acht Kindern auf dem elterlichen Bauernhof in Gurtweil geboren, besuchte die Volksschule und musste dann mit 17 Jahren in den Wehrdienst.

Altlandwirt Willibald Tröndle aus Gurtweil ist im Alter von 96 Jahren gestorben. | Bild: privat

Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft übernahm er den elterlichen Hof – sein Vater war bereits gestorben – und arbeitete im Winterhalbjahr als Holzfäller und im Sägewerk Kögel.

Im Alter von 45 Jahren beendete er seinen Beruf als Vollerwerbslandwirt und arbeitete von da an als Straßenwart bei der Straßenmeisterei Waldshut bis zu seiner Pensionierung 1988.

Das Bild zeigt den ehemaligen Vollerwerbslandwirt Willibald Tröndle im Jahre 1964 beim Kühe melken. | Bild: privat

1957 heiratete er Elisabeth „Liesl“ Hauser, mit der er drei Kinder großzog und sich inzwischen auch über fünf Enkel freuen konnte. Seine Frau starb bereits vor 14 Jahren. Seinen Enkelkindern, mit denen er viel Zeit verbrachte, bleibt er unter anderem auch als Geschichtenerzähler und Spielkamerad in bester Erinnerung. Mit 91 Jahren zog er nach einem Sturz in das Seniorenheim nach Tiengen, wo er am 15. Januar starb.

Dieses Foto zeigt den verstorbenen Vollerwerbslandwirt Willibald Tröndle auf seinem 35 PS starken Traktor in der Schlüchttalstraße 16, wo heute das Sparkassengebäude steht. | Bild: privat

Der Verstorbene engagierte sich auch im öffentlichen Dorfleben. Er war Mitglied im Gemeinderat Gurtweil von 1965 bis 1968, wirkte in der Freiwilligen Feuerwehr mit, war Sängerkamerad im Männerchor und unterstützte als Passivmitglied ebenso den Sport- und Musikverein sowie den Kirchenchor.

In seiner Freizeit unternahm Willibald Tröndle als ehemaliger Holzmacher gerne ausgedehnte Waldspaziergänge und liebte abends das Jassen mit seinen Kameraden.