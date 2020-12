von Manfred Dinort

Der Waldshut-Tiengener Ortsteil Waldkirch musste von seiner ältesten Bewohnerin Abschied nehmen: Im Alter von 90 Jahren verstarb Sitta Schmid, die ehemalige Storchen-Wirtin. Sitta Schmid, geborene Hogg, wurde 1930 in Stetten im Hegau geboren, wo sie zusammen mit zwei Brüdern aufwuchs. Nach der Volksschule besuchte sie die Winterschule in Engen und erlernte den Beruf der Hauswirtschafterin.

Waldshut-Tiengen Wirte kämpfen gegen die Krise Das könnte Sie auch interessieren

1958 heiratete sie Fritz Schmid aus Waldkirch. Mit ihm übernahm sie das Gasthaus „Storchen“, ein Haus, das in der Region schon immer einen besonderen Ruf genoss. Sie war die Seele des Hauses und strahlte gegenüber allen Gästen, egal ob aus nah oder fern, Gastfreundschaft und Herzlichkeit aus. Seit Jahren wird das Gasthaus von ihrem Sohn Wilfried weitergeführt. Sitta Schmid wusste stets viel und Interessantes zu erzählen, da sie in all den Jahren tagtäglich mit Menschen zu tun hatte. Drei Kinder, vier Enkel und ein in diesem Jahr geborener Urenkel blicken dankbar auf ihr Wirken zurück. Sitta Schmid wurde auf dem Waldkircher Friedhof beigesetzt.