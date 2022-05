von Alfred Scheuble

Josef Seger, ein außergewöhnlich engagierter Gurtweiler Bürger, ist am 27. April im Alter von 86 Jahren gestorben. Neben seiner Familie und dem Beruf als Lehrer hat er sich vor allem in der Kommunalpolitik und im örtlichen Vereinsleben gestaltend und bereichernd – und mit schier unermüdlicher Schaffenskraft eingebracht.

Aus der Oberpfalz nach Gurtweil

Josef Seger wurde am 19. März 1936 im oberpfälzischen Mosenberg geboren und wuchs dort zusammen mit seiner sechs Jahre älteren Schwester auf. Er begann das Lehramtsstudium 1958 an der Pädagogischen Hochschule in Bamberg. Nach dem ersten Berufsjahr als Lehrer in Wilhelmsthal gründete er eine Familie, aus der zwei Kinder hervorgingen.

1967 zogen Segers auf Wunsch seiner Frau in ihre Heimat am Hochrhein. In Gurtweil fanden sie zunächst ihr neues Domizil. Hier war Josef Seger auch über Jahrzehnte an der Grund- und Hauptschule und später an der Berufsschule Waldshut tätig. Nach der Trennung von seiner Frau heiratete er 1973 Waltraud Agricola, die ebenfalls zwei Kinder mit in die Ehe brachte und „die ihn 43 Jahre lang beruflich und privat treu begleitet und unterstützt hat“ bis sie 2016 verstarb, so die Erinnerung seiner Kinder. Dieser Schicksalsschlag hinterließ beim Verstorbenen tiefe Spuren.

Engagierter Politiker

Ebenfalls über Jahrzehnte gestaltete Josef Seger als Kommunalpolitiker das Leben in seiner Wahlheimat mit. Er war Mitglied der CDU und brachte sich von Anfang an in der Ortspolitik in Gurtweil ein. Bereits 1971 bis 1975 wurde er in den Gemeinderat Gurtweil gewählt, war dann bis 1994 im Ortschaftsrat Gurtweil und ab 1984 zehn Jahre lang Ortsvorsteher.

Von 1975 bis 1999 war er Stadtrat in Waldshut-Tiengen, davon 16 Jahre lang als Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion tätig. Als solcher wirkte er in acht Ausschüssen mit, unter anderem 19 Jahre lang im Stiftungsrat des Spitalfonds.

Feste Größe im Vereinsleben

In seiner Freizeit engagierte sich Josef Seger vor allem im Kirchenchor und im Sportverein Gurtweil. Zusammen mit seiner Frau sang er 48 Jahre lang sehr erfolgreich mit seiner führenden Tenorstimme oft als Solist im Chor mit und war über Jahre hinweg in der Vorstandsebene wirksam tätig. Er und seine Frau wirkten auch in humorvollen Singspielen mit und moderierten miteinander oft die vielen Konzertabende. Außerdem organisierten beide die jährlichen Chorausflüge und mehrtägigen Reisen.

Auch im Sportverein Gurtweil hat Josef Seger viele Spuren hinterlassen. Vor allem die Gründung der erfolgreichen C-Jugendmannschaft im Jahre 1968 sind in der SVG-Vereinschronik hochrangig aufgelistet. Hinzu kam seine jahrelange Aktivzeit als Fußballspieler bei den Alten-Herren.

Die Beerdigung findet am 27. Mai, 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Gurtweil mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof statt.