von Alfred Scheuble

In Gurtweil starb nach einer zwei Jahre dauernden Leukämieerkrankung am 28. Dezember Jürgen Paul im Alter von 68 Jahren. Am 7. April 1952 wurde er in Konstanz geboren und wuchs dort bei seinen Eltern und zusammen mit seinem jüngeren Bruder auf. Nach der Ausbildung zum Polizisten in Lahr begann er 1972 seine Laufbahn als Polizeibeamter.

Während seiner ersten Dienstjahre auf dem Polizeiposten in Höchenschwand lernte er dann auch seine aus Bonndorf stammende Frau Renate, geborene Podeswa, kennen, die er dann 1973 heiratete. Vier Jahre später kam das junge Ehepaar nach Waldshut, wo Jürgen Paul seinen Dienst als Kriminalbeamter antrat. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife in Villingen-Schwenningen wurde er 1983 zum Sachbearbeiter im Dezernat Rauschgiftdelikte bei der damaligen Polizeidienststelle Waldshut-Tiengen bestellt.

1985 zog die Familie mit ihren beiden Töchtern dann nach Gurtweil ins neu erbaute Wohnhaus. Parallel zu seinem Beruf als Kriminalhauptkommissar für Rauschgiftdelikte engagierte sich Jürgen Paul dann in der Orts- und Kommunalpolitik. Für die Freien Wähler war er von 2004 bis 2014 im Ortschaftsrat Gurtweil und von 2004 bis 2009 im Stadtrat Waldshut-Tiengen aktiv.

Nach seinen über 40 Berufsjahren konnte er sich seinen geliebten Freizeitbeschäftigungen Segeln, Reisen, Ski- und Radfahren widmen. Aber auch bei der DLRG-Waldshut-Tiengen engagierte er sich. Seit 2018 dann beeinträchtigte die Leukämieerkrankung immer mehr die vielen Aktivitäten des pensionierten Kripobeamten. Das ältere der beiden Enkelkinder versuchte jetzt seine Mama mit folgenden Worten zu trösten: „Mama, stell dir einfach vor, der Opa ist jetzt auf seine letzte große Segelreise gegangen.“