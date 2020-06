von Ursula Freudig

Viele haben ihn geschätzt und gemocht. Viele werden ihn vermissen und in allerbester Erinnerung behalten: Der gebürtige Waldshuter Josef Rimmele ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren nach einer kurzen, zuletzt schweren Krankheit verstorben. Ehefrau Edeltraud Rimmele, vier Kinder, sechs Enkel und alle Angehörigen trauern zusammen mit allen, die ihn gekannt haben, um einen Menschen, der aufs Engste mit seiner Familie und seiner Heimatstadt verbunden war.

Zeitlebens hat sich Josef Rimmele in Politik, Kirche und Handwerk für die Allgemeinheit engagiert. Für seine Verdienste erhielt er 1999 das Bundesverdienstkreuz am Bande, und 2014 wurde er mit der Ehrennadel des Städtetags Baden-Württemberg ausgezeichnet. Vielfach geehrt wurde er auch seitens der Kreishandwerkerschaft.

Bild aus alten Tagen: Der Malermeister und CDU-Stadtrat Josef Rimmele klebt ein „Kohl-Plakat“. | Bild: Privat

Zuletzt, 2014, erhielt er die Ehrenmedaille der Handwerkskammer Konstanz. Nach seiner Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk 1965 hatte sich Josef Rimmele im gleichen Jahr selbstständig gemacht und im Lauf der Zeit viele Ämter übernommen: Er war viele Jahre lang Obermeister der Innung, Kreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Konstanz. Sohn Michael führt heute den Handwerksbetrieb im Kaitle. Sehr verbunden war Josef Rimmele auch dem VfB Waldshut, 2019 wurde er für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Politisch war er bei der CDU zuhause. Von 1984 bis 2014 war Josef Rimmele Mitglied des Stadtrats Waldshut-Tiengen, ab 1991 als Fraktionssprecher. Das C im Namen seiner Partei war für ihn nicht nur ein Buchstabe. Er hat seinen christlichen Glauben aktiv gelebt. Ab 1973 war er viele Jahre Mitglied des Pfarrgemeinderats und Initiator der Restaurierung der Karl-Leisner Kapelle in den 1990er Jahren. Bei seinen letzten runden Geburtstagen verzichtete Josef Rimmele auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für gute Zwecke.

Neben der Familie, war die Kolpingfamilie fester Pol in seinem Leben. Er war noch keine 20, als er in die Kolpingfamilie Waldshut eintrat. Nach deren Auflösung wechselte er zur Kolpingfamilie Dogern. Die Kameradschaft und Freundschaft mit den Kolpingbrüdern und -schwestern war ihm bis zuletzt sehr wichtig. Das „K“, Überbleibsel des Namenszugs am ehemaligen Waldshuter Kolpinghaus, wird deshalb auch neben seinem Sarg stehen. Die Beisetzung findet im Familienkreis auf dem Bergfriedhof statt.