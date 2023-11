Der SPD-Ortsverein Tiengen traf sich in der Klettgauer Bierhalle in Tiengen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Die Versammlung wurde aufgrund des plötzlichen Todes des langjährigen Kassierers Roland Scheinpflug einberufen, informiert der Verein in einer Mitteilung. Der erst kürzlich verstorbene Roland Scheinpflug war ein engagiertes Mitglied und wurde sehr geschätzt. In Erinnerung an sein Engagement für die Sozialdemokratie wurden bewegende Worte des Gedenkens gesprochen. Nach einer Gedenkminute wurde die Versammlung fortgesetzt.

Tizian Neumann wurde mit Übergabe des Parteibuches und per Handschlag durch den Vorsitzenden Dieter Flügel als neues Mitglied im SPD-Ortsverein begrüßt. Um die Vorstandschaft des SPD-Ortsvereins Tiengen organisatorisch in seiner Funktion wieder zu komplettieren, haben die Mitglieder Gerhard Vollmer einstimmig als interimsmäßiger Kassierer gewählt. Gerhard Vollmer übernimmt die Position bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl im Jahr 2024. Der Vorstand wird immer auf zwei Jahre gewählt.

Nach einem kurzen Rückblick über das vergangene Jahr gab Dieter Flügel einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderats, wie auch die Tätigkeiten auf Kreisebene. Der Schwerpunkt lag aber dieses Jahr bei der Unterstützung von Martin Gruner bei der Oberbürgermeisterwahl Waldshut-Tiengen. Der SPD-Ortsverein Tiengen blickt positiv nach vorne, da die anstehenden Kommunal, Kreistags- sowie die Europawahlen im Fokus stehen.

Wichtige Themen im Blick

Derzeit werden laut Mitteilung die wichtigen kommunalpolitischen Themen für Waldshut-Tiengen, die auch von Bürgern an den Ortsverband herangetragen wurden, in einem Parteiprogramm zusammengefasst.

Die SPD Tiengen rief abschließend die Bürger auf, das Grundrecht der Freien Wahl in Anspruch zu nehmen. „Denn Kommunalpolitik ist nicht gleich Bundespolitik, sondern direkte gelebte Politik vor Ort“, heißt es in der Meldung abschließend.