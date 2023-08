Altes Handwerk und seine vielfältigen Produkte ganz nah erleben können Besucher wieder auf dem Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt am bevorstehenden Wochenende. Drei Tage lang, vom 1. bis 3. September, laden 30 Stände auf dem Marktplatz zum Bummeln, Staunen und Verweilen ein.

„Alles, was beim Tiengener Markt angeboten wird, kommt aus eigener Hand, dabei ist jedes Kunstwerk einzigartig“, erklären die Initiatoren von der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Die Besucher können die Arbeiten aus Holz, Glas, Ton und Stoff nicht nur bewundern und kaufen, sondern auch deren Entstehung verfolgen, denn einige Handwerker produzieren direkt auf dem Markt und lassen sich dabei gerne beim Buchbinden, Glasblasen oder Edelsteinschleifen über die Schulter schauen.

Nähmaschinen rattern vor Ort

Bei einigen Kunsthandwerkern können Interessierte auch einmal selbst Hand anlegen, wie zum Beispiel am Upcycling-Stand von Miriam Rombach, die gleich mit mehreren Nähmaschinen vor Ort sein wird.

Beim Seiler Adalbert Meyer ist vor allem bei Kindern die eigene Herstellung eines Seils sehr beliebt, und Spaß gibt es wieder beim Kinderschminken des DRK-Schülerhorts. In diesem Jahr neu am Markt zu bewundern ist Schönes aus Treibholz und Taschen aus alten Jeans.

Auch für die Bewirtung der Marktbesucher wird an verschiedenen Ständen gesorgt. Für die Spezialität Dinnede – eine Art Flammkuchen – wird eigens ein mit Buchenholz befeuerter Steinofen auf dem Marktplatz stehen und der Frauenverein Tiengen sorgt mit einem Kuchenbuffet, für das Wohl der Gäste.

Die Veranstaltung: Der Kunst- und Handwerkermarkt der Aktionsgemeinschaft Tiengen findet an drei Tagen auf dem Marktplatz statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 1. September, von 14 bis 18 Uhr, am Samstag, 2. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. September, von 11 bis 17 Uhr.