von Von Rafael Herrmann

In Albbruck engagiert sich seit vielen Jahren die Interessengemeinschaft „Eine Welt“ für bessere Lebensverhältnisse der Menschen in Tansania und Brasilien. Wissenschaftler und Engagierte in Sachen Klima-Schutz rufen uns täglich in Erinnerung, dass es für die Menschheit nur e i n e Welt gibt und es allerhöchste Zeit für einen achtsameren Umgang mit derselben wird. Zumindest solange, bis in den Weiten des Weltalls eine planetare Alternative für den Homo Sapiens gefunden ist... Aber wir haben Sommer und Urlaubszeit, da will ich mal nicht den großen Moralisten raushängen, sondern spendiere der Leserschaft lieber ein Hoch auf dem Stimmungs-Barometer. Wir am Hochrhein haben nämlich nicht nur eine Welt, sondern gleich deren drei! Zumindest wenn wir der Schwarzwald Tourismus GmbH Glauben schenken.

„3-Welten-Radtour“

Die preist exklusiv eine „3-Welten-Tour“ an. Und für die braucht es kein Space-Shuttle, es reicht schon ein ordentliches Fahrrad. Man muss auch nicht zu entfernten Galaxien strampeln, denn nach sechs Etappen und 302 Kilometern ist schon alles vorbei. 2032 Höhenmeter werden dabei überwunden. Doch der Blick auf den „Blauen Planeten“ ist auch vom höchsten Punkt dieser Radtour nur aus 1080 Metern Höhe möglich und fällt – im Vergleich zu einer Raumkapsel – doch recht bescheiden aus.

Ganz eigene Perspektive

Von der Halbinsel Höri geht es über Radolfzell durch den Hegau, über ­Donaueschingen und Villingen in den Hochschwarzwald nach Titisee; über Lenzkirch und Bonndorf in den Landkreis Waldshut und dann nur noch bergab über Schwaningen und Weizen ins Wutachtal hinunter; die Route legt bei Oberlauchringen eine letzte Schleife bis Homburg ein und schwenkt dann wieder ostwärts über Rheinheim durch den Klettgau ins Schaffhauser Land, ehe sich bei Gailingen der „3-Welten“-Kreis schließt. Wenn sich nun bei Leserinnen und Lesern Stirnrunzeln breit macht, findet das mein vollstes Verständnis. Denn jaaa, das waren drei Landschaften und zwei Länder – – – aber drei Welten? Spätestens jetzt wird klar: Tourismus-­Marketing-Leute leben zwar mitten unter uns, aber doch in einer ganz eigenen Welt...

