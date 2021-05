von Rosemarie Tillessen

Die Ausstellung „Janosch zu Gast im Schloss“ konnte jetzt nach langer Corona-Verzögerung in den Schwarzenbergsälen in Tiengen eröffnet werden. Zara Tiefert-Reckermann, Kunstverantwortliche vom Verein Freunde Schloss Tiengen, ist erleichtert: „Glücklicherweise können wir sie bis in den Juni hinein verlängern. Denn die Nachfrage ist groß.“

Die Ausstellung Die Ausstellung ist bis 20. Juni mittwochs bis freitags, 15 bis 19 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Keine Anmeldung, aber Vorlage von Impfausweis, gültigem Test oder Nachweis einer überstandenen Infektion. Maximal acht Besucher gleichzeitig mit Mund-Nasen-Schutz.

Wer kennt ihn nicht noch aus den eigenen Kindertagen – den lustigen Autor Janosch, Illustrator so berühmter Kinderbücher wie „Oh wie schön ist Panama“, „Das Apfelmännchen“ oder „Freunde, ist das Leben schön!“ Jetzt ist der gebürtige Oberschlesier, der heute auf Teneriffa lebt, 90 Jahre alt geworden. Das ist Anlass genug für diese Verkaufsausstellung in Tiengen. Sie entstand auf Anregung von Diane Dewald von „Art und Rahmen Waldshut“, die wiederum die meisten der 95 ausgestellten Bilder in Kooperation mit der Tübinger Galerie „Dewald ART 28“ übernahm.

Der Künstler Janosch (1931 geboren als Horst Eckert in Oberschlesien) machte sich unter seinem Künstlernamen schnell einen Namen als Autor und Illustrator von Kinderbüchern. Er schrieb aber auch zahlreiche Romane und Theaterstücke für Erwachsene oder zeichnete jahrelang für das Wochenendmagazin der „Zeit“. Heute lebt er auf Teneriffa.

Gezeigt wird ein breiter Querschnitt von Janoschs Schaffen – Radierungen, Lithografien, Aquarelle und Bilder, alle handsigniert. Gleich im Eingangsbereich der Schlossräume hängen Bilder von biografischen Stationen seines Lebens – etwa Basel, Lörrach, Freiburg oder Tübingen. Doch nicht etwa realistisch dargestellt, sondern – wie immer bei Janosch – windschief, kunterbunt und in unbekümmerten Proportionen. Da schweben fröhliche Wolkenkringel vor gelbem Himmel, Rauch schwingt sich wie eine Fahne aus dem Schornstein, und meist ist irgendwo in diese schiefe Welt ein frecher, krakelig geschriebener Text wie eine Comicblase eingefügt.

In den Schwarzenbergsälen des Schlosses Tiengen hängt auch dieses Janosch-Bild „Mit großen Tatzen fängt man Fische“. | Bild: Rosemarie Tillessen

Dazu kommt seine bunte Tier- und Figurenwelt: die Tigerente, Tiger und Bär, Fisch und Frosch, Onkel Poppoff oder Wondrak, sein Alter Ego, mit schwungvollem Schnauzbart und braungelbem Anzug. Und seine starken, oft offenherzigen Frauen, die schon mal ihre Männer hinter sich her schleifen. All diese Bilder strotzen vor Lebensfreude, Witz und Farbenpracht.

Für Erwachsene

Aber da gibt es auch einen „Erwachsenenraum“ mit kritischen, ironischen und hintersinnigen Bildern: etwa scharf und kirchenkritisch beim „Heiliger Mann widersagt dem Teufel“. Oder eher traurig der „Pater Gärtner“, ein armselig gekleideter Mönch, der liebevoll sein zartes, winziges Pflänzchen im Blumentopf gießt – ein klägliches Kreuz mit Heiligenschein. Das ist eher Humor für Erwachsene.

So spricht diese interessante Ausstellung unterschiedliche Altersgruppen an. Zara Tiefert-Reckermann meint dazu: „Heutige digital verwöhnte Kinder sind mit Janoschs Bilderwelt nicht mehr so vertraut wie wir damals. Aber Eltern können sie ja hier an seine Fantasiewelt heranführen.“ Janosch selbst ermuntert jedenfalls den Besucher auf seine Art, augenzwinkernd und drastisch: „Lach doch mal, du altes Rübenschwein!“