Die Aktionsgemeinschaft hat ihre Gäste in Tiengens Hauptstraße zum Bummeln, Genießen, Einkaufen und Entspannen bis 22 Uhr willkommen geheißen. Mehrere Verpflegungsstände der örtlichen Vereine und die Tiengener Gastronomie luden mit ihren Spezialitäten zum geselligen Einkehren ein.

Zirkus Zebrasco zeigte einen gewagten Hechtsprung durch einen brennenden Reifen. | Bild: Melanie Mickley

In den Bekleidungsgeschäften wurde schon die neue Herbstmode präsentiert. Aber die neu gekauften Rollkragenpullover blieben an diesem Abend noch in der Tüte, wie bei Marlene Hohmann aus Hohentengen, die wie die anderen Besucher das spätsommerliche Wetter genoss. Durch die milden Temperaturen hielten sich die Besucher gerne noch lange draußen bei einem Cocktail an den Ständen und vor den Gaststätten auf.

Luftart 2023 Die von lokalen Künstlern geschaffene Luftart-Kunstwerke über der Tiengener Fußgängerzone sorgen im Sommer unter anderem für angenehmere Temperaturen im Städtle. Die Künstler Thomas Santhori aus Zurzach, Christel Andrea Steier aus Bernau und Petra Jäger aus Weilheim haben jeweils ein neues Werk geschaffen, die die Luftart in diesem Jahr ergänzt haben.

Zwischen den Besuchern wandelten immer wieder die drei Meter großen Lichterfeen Jenny und Alex vom Stelzentheater in München, die besonders bei den Kindern für Staunen sorgten. Geduldig ließen sich die Feen für das Familienalbum mit ihnen ablichten. Dicht gedrängt sammelten sich Hunderte Zuschauer um die Bühne des Zirkus Zebrasco. Für Tiengen leuchtet hatten sie einen neuen Tanz mit LED-Schuhen einstudiert.

Sprung durch brennenden Reifen

Große Augen machten Klein und Groß bei der Jonglage mit brennenden Fackeln und beim waghalsigen Hechtsprung durch einen Feuerreifen. Für die Sicherheit der Akteure und Zuschauer sorgte die Freiwillige Feuerwehr Tiengen. Neben dem bunt-feurigen Treiben konnten die Besucher aber auch innehalten.

Viele suchten die eindrucksvoll illuminierte Peter-Thumb-Kirche auf. Eingehüllt in Kerzenschein und mit leise eingespielten gregorianischen Gesängen konnte das Gotteshaus wieder als meditativer Ort erlebt werden.

Nach dem Einkaufsbummel gönnen sich diese Damen aus Kadelburg noch einen Sekt an der Lichtbar. | Bild: Melanie Mickley

Die nächste Aktion in Tiengen findet am 5. November statt, wenn es heißt: Hereinspaziert zum Sonntagsvergnügen. Dann sind von 12 bis 17 Uhr die Geschäfte geöffnet und auf dem Marktplatz kann man sich an verschiedenen Foodtrucks stärken.