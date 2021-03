von Ursula Freudig

Herr Costa, bevor wir über Ihren neuen Song sprechen – wie lebt ein Künstler wie Sie in Corona-Zeiten und was hören Sie von Kolleginnen und Kollegen?

Normalerweise bin ich viel unterwegs in ganz Deutschland und auch der Schweiz als Solokünstler oder mit meiner Band Soundstation, aber seit März 2020 sind alle Auftritte und Konzerte auf Eis gelegt. Ich muss mit meinen Finanzen haushalten, aber ich habe noch nie auf großem Fuß gelebt. Grundsätzlich ist man ja nicht wegen dem Geld Künstler, sondern man ist es aus dem Herzen und Blut heraus, man will was mit den Leuten teilen und das geht am besten, wenn man vor Publikum auf der Bühne steht. Zwischen Künstler und Publikum passiert etwas Energetisches, es findet ein Austausch statt. Man gibt etwas und bekommt etwas zurück, das muss nicht immer offensichtlich sein, aber man bemerkt es. Online, in einer virtuellen Welt, ist dies nicht möglich. Diesen direkten Austausch zwischen Künstler und Publikum schon so lange nicht mehr erleben zu können, macht mich und ich denke, alle Künstler, traurig. Es geht an die Psyche, man muss stabil sein und braucht gute Gedanken.

Hat das „mehr zuhause sein“ wegen Corona Ihre Kreativität gebremst?

Teils, teils. Es gibt Momente, da geht nichts mehr, aber es gibt auch Tage, da packt mich die Kreativität. Man kann das nicht erzwingen. Beim Kochen, beim Spazieren gehen, die Einfälle kommen einfach spontan. Ich habe deshalb auch immer mein Handy dabei, damit ich eine Melodie oder einen Text sofort aufnehmen kann, wenn sie mir in den Sinn kommen. Bei meinem neuen Song „Pensiero“ war die Melodie auch sofort da in einem Moment, in dem ich nicht damit gerechnet hatte. Ich setzte mich dann zuhause gleich ans Klavier und fing an zu spielen. Das Grundgerüst, wie der Song klingen muss, hatte ich sofort, nur für den Text brauchte ich etwas länger.

Sie sagten anfangs, man braucht in dieser schwierigen Zeit gute Gedanken – können Sie das etwas näher erklären?

Aus guten Gedanken heraus entsteht auch eine gute Realität. Aus schlechten Gedanken eine schlechte. Gute Gedanken können einem aus einer Hölle in den Himmel heben. Wir entscheiden letztendlich, wie und was wir denken. Gedanken können gesund oder krank machen. Natürlich gehören schlechte Gedanken zum Leben dazu, man muss sie annehmen, aber sie dürfen nicht so weit gehen, dass nur noch Angst da ist. Angst sollte in diesen schwierigen Zeiten in Vorsicht umgewandelt werden, denn Angst lähmt einen, bewirkt Stillstand, man traut sich nichts mehr, und das Zwischenmenschliche leidet. Zu viel Angst macht alles kaputt. Ich glaube, es war schon vor Corona viel Angst da, aber Corona hat sie verstärkt und sichtbarer gemacht. In seiner Geschichte hat der Mensch aber immer wieder gezeigt, dass er nach Krisen wieder aufsteht, es von tief unten wieder nach oben geht. Ich bin überzeugt, dass es bei Corona auch so ist. Wir werden die Krise überwinden.

Ihr neuester Song heißt „Pensiero“, aus dem Italienischen übersetzt „Gedanke“ – wollen Sie mit ihm das zuvor Gesagte ausdrücken und Mut machen?

Ja, und deshalb heißt der Refrain auch „ce la farai“ – du wirst es schaffen. Die Sonne in dem Song steht für das Natürliche, Gute, Erhellende, die Liebe. Wenn wir unser Herz dafür öffnen, können wir die Angst überwinden und darauf vertrauen, dass wir es schaffen. Ich nenne „Pensiero“ deshalb auch „Song of Hope“, also Lied der Hoffnung.

Das klingt schön – ist der Künstler Costa auch ein Romantiker?

Ja, aber in einem Sinn, der der Seele gut tut, nicht in einem Sinn, der sich Illusionen hingibt oder welche schafft. Ich glaube einfach daran, dass Musik und gute Gedanken einem in schwierigen Zeiten helfen können. Und dass wir die Hoffnung nicht verlieren dürfen. Hoffnung gehört zum Menschen. Solange sie da ist, ist auch Antrieb da. Es heißt ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich glaube, solange wir uns auf Dinge fokussieren, die uns gut tun, ist Hoffnung und Zukunft da.

Wie klingt denn „Pensiero“?

Ich singe mit meiner kraftvollen Stimme eine gefühlvolle, langsame Ballade mit einem orchestralen Sound, den ich selber mit dem Synthesizer eingespielt habe. Sogar die Streicher, die aber wirklich echt klingen. Darauf bin ich schon ein bisschen stolz. Und dazu kommt ein liebliches Klavierspiel. Ich war für die Aufnahme ein paar Mal im Studio von Markus Florian in Lauchringen und habe mir viel Zeit genommen, eine besondere Stimmung zu erzeugen. Der Song soll die Seele öffnen und beflügeln. Sogar bei mir macht er das, wenn ich ihn mit etwas Abstand wieder höre. Ich singe ihn in dem Video übrigens in zwei Versionen. Nicht nur auf Italienisch, sondern auch in Englisch, dann heißt der Titel „I will survive“.

Wo wurde denn das Musik-Video aufgenommen?

Es wurde im Februar dieses Jahr am Rhein in Rheinfelden aufgenommen. Die Sonne kam raus, aber es hatte minus 15 Grad, ich habe noch nie so gefroren wie an diesem Tag. Das sieht man mir in dem Video aber natürlich nicht an. Ich habe mir einfach warme Gedanken gemacht. Es ist nicht mein Wunschvideo, aber das war wegen Corona nicht möglich. Man sieht mich in dem Video durchweg alleine, einmal auch kurz am Klavier. Und es gibt ein tiefgründiges Minidetail, man sieht kurz etwas ganz Besonderes, was es ist, will ich nicht verraten. Es ist auch etwas, in das jeder selber etwas hinein interpretieren kann. Ich überlasse das dem Zuschauer.

Kann man sagen, dass Sie mit „Pensiero“ auch Ihre ganz persönliche Antwort auf Corona geben?

Ja, das kann man so sagen. Corona hat mich innehalten lassen und gab mir die Chance, in mich selbst hinein zu blicken, um zu sehen, was ich wirklich möchte. Die Umsetzung dieser Gedanken soll ich dann einfach in Musik ausdrücken, so sagte es mein Inneres.

Wo findet man denn Ihr neues Musik-Video?

Auf YouTube unter meinem Namen und dem Songtitel. Es ist online käuflich erwerbbar auf Download- und Streamingportalen wie Amazon oder Spotify. Der Download eines Songs kostet 99 Cent, beide Versionen zu-sammen, also auf italienisch und englisch gesungen, kosten 1,98 Euro. Und wenn wieder Konzerte möglich sind und ich wieder auf der Bühne stehe, werde ich wie immer CDs mit dabei haben.

Glauben Sie, dass Sie noch dieses Jahr vor Publikum singen können?

Ich weiß es nicht. Aber sobald wieder Leute zu Konzerten kommen dürfen, werde ich jede Gelegenheit nutzen, um wieder auf der Bühne zu stehen. Vielleicht sogar in einer neuen Location im Kreis Waldshut. Es wird etwas Neues geben, aber es ist noch zu früh, um konkret darüber zu sprechen. Grundsätzlich freue ich mich über jede Möglichkeit, aufzutreten. Im Ali und auch in der Stadtscheuer habe ich ja auch schon mehrmals Konzerte gegeben.

Bald wieder auf der Bühne zu stehen, ist Ihr großer Wunsch – gibt es noch weitere?

Wie alle hoffe ich, dass die Pandemie bald zu Ende ist und wir gesund bleiben, physisch und psychisch, und wir zu einer neuen Normalität finden werden, neu, weil wir uns ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben wie wir miteinander umgehen. Für mich selbst hoffe ich, dass mein neuer Song gut ankommt und es mit meinen beruflichen Pläne klappt, ich habe etwas in Aussicht, das ich gut mit der Musik verbinden kann.