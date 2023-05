Mehr als 30 der 191 Mitglieder der Schützengesellschaft 1861 Tiengen sind zur Hauptversammlung ins Schützenhaus gekommen. Der Vorsitzende Alois Fuchs leitete die Sitzung, berichtete über das vergangene Vereinsjahr und nahm etliche Ehrungen vor. „Nach der beschwerlichen Corona-Zeit hat sich das Vereinsleben wieder normalisiert“, sagte zu der Vorsitzende und freute sich besonders über die Wiederbelebung des Trainingsbetriebs und über die „hervorragenden Plätze und Resultate bei den Kreismeisterschaften 2023. „Wir haben wirklich sehr gut abgeschnitten und das ist erfreulich für den ganzen Verein“, resümierte Alois Fuchs.

Auch wirtschaftlich habe man die Corona-Zeit gut überstanden, obwohl es Einschränkungen im Sportbetrieb gab und im März außerdem ein Gewehrstand abgebrannt sei. Trotz vielfältiger Untersuchungen durch Sachverständige konnte die Brandursache nicht eindeutig festgestellt werden. Unklar ist auch noch die Schadenshöhe, die wohl erst in Verbindung mit den Planungen für den Neubau erfasst werden können. „Es gibt ‚ne Menge zu tun“, sagte Fuchs zum Ende seines Berichts, den er mit Dankesworten an die vielen Helfer beendete. Mit Blick auf 2024 erinnerte er an die bevorstehende Landesmeisterschaft und kündigte bereits jetzt an, dass er nach seiner 15-jährigen Amtszeit 2024 nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren werde.

Der Vorsitzende und Oberschützenmeister Alois Fuchs ehrte außerdem sechs langjährige Mitglieder: Dieter Conrads, Horst Heimpel, Helmut Hoffmann und Klaus Morath für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein, Heinz Merz für 50 Jahre und Franz Stoll für 40 Jahre Treue. Schier inflationär war dann die Siegerehrung der Teilnehmer an der Vereinsmeisterschaft 2023, die in den 14 Disziplinen, angefangen vom Luftgewehr über die Sportpistole bis hin Perkussionspistole, insgesamt 86 Urkunden erhielten. Erfolgreichster Schütze war Bernd Andreas Schweizer, der in vier Wettkämpfen insgesamt 1920 Ringe erzielte.

„Ihr seid ein supertoller Haufen mit tollen Erfolgen“, so begann Doris Kaiser-Klormann, Vorsitzende des Sportausschusses Tiengen, ihr Grußwort und sie bedankte sich bei den Schützen für die jüngste Mithilfe bei der Veranstaltung „Tiengen tanzt“. Kreisschützenmeister Bern Schweizer erinnerte in seinem Grußwort an die zurückgehenden Starterzahlen bei den Kreismeisterschaften, lobte aber die Erfolge der Tiengener Schützen, die jüngst mit 18 Erst-, sieben Zweit- und sechs Drittplatzierten erfolgreich bei der Kreismeisterschaft in Hüfingen teilnahmen. Nach dem Kassenbericht, der ein vierstelliges Plus auswies, wurde der Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Wahlen des Vorstands der Schützengesellschaft 1861 Tiengen fanden in diesem Jahr nicht statt.