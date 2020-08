von Ursula Freudig

Manfred Emmerich ist tot. Der in Tiengen wohnende ehemalige Lehrer ist am Donnerstag, 20. August, im Alter von 87 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine große Familie mit Ehefrau Maria, vier Kindern und etlichen Enkelkindern. Der gebürtige Dietlinger (Gemeinde Weilheim) war in Waldshut-Tiengen und Umgebung eine bekannte Persönlichkeit.

Tiengen Heimatgeschichte: Wussten Sie eigentlich, dass in Tiengen zum zweiten Kreuzzug aufgerufen wurde? Das könnte Sie auch interessieren

Er war gesellschaftlich engagiert und genoss die Achtung und Sympathie vieler. Manfred Emmerich war Lehrer. Sein Name ist untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung der Realschule Tiengen verbunden. Ab 1959 unterrichtete er dort bis zu seinem Ruhestand Mitte der 1990er Jahre Mathematik, Geschichte und Religion. Mehr als 15 Jahre davon hatte er das Amt des Konrektoren inne. „Er hat viel in die Realschule investiert und hat auch im Ruhestand großen Anteil an ihr genommen“, sagt sein damaliger Lehrerkollege und spätere Konrektor und Rektor Helmut Maier. Er hat Emmerich nach eigenen Worten als bescheidenen, ruhigen, umsichtigen, hilfsbereiten und korrekten Menschen, der für seine Werte einstand, kennen- und schätzen gelernt.

Waldshut-Tiengen Erinnerungen an ein dunkles Kapitel kommen bei der Stadtführung zur jüdischen Geschichte in Tiengen auf Das könnte Sie auch interessieren

Auch politisch hat sich der Verstorbene Verdienste erworben. Emmerich war für die CDU von 1971 bis 1974 im Tiengener Gemeinderat, ab 1975 bis 1984 war er Mitglied des Waldshut-Tiengener Stadtrats. Manfred Emmerich führte das Tiengener Pfarrarchiv und hat als städtischer Stadt- und Kirchenführer andere an seinem enormen geschichtlichen Wissen teilhaben lassen.

Als Referent war er ebenfalls gefragt. So wirkte er noch im November 2019 beim ersten Waldshut-Tiengener Archiv-Workshop mit. Überaus aktiv war Emmerich auch im Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen. Er war Mitbegründer des Freundeskreises und hat nach Aussage des Vorstands maßgeblichen Anteil an der Entstehung und Gestaltung der Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte Tiengens im Schloss. In entsprechenden Führungen hat er diese Geschichte regelmäßig in Erinnerung gerufen. „Ich habe Manfred Emmerich von Kind an gekannt, er war ein ganz toller Mensch, er war immer gegen Rassismus und für Versöhnung, wir werden ihn arg vermissen“, sagte Magdalena Bucher vom Freundeskreis.

Eine Lücke hinterlässt der Verstorbene auch im Geschichtsverein Hochrhein. Mehr als 45 Jahre lang war Manfred Emmerich dort Mitglied. Zu vielen geschichtlichen Themen, auch über die Geschichte der Kirchen in der Region, hat er Artikel geschrieben. 2013 veröffentlichte er zum Beispiel eine Broschüre zur Geschichte der Tiengener Glocken.