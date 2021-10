Sie ist zurück: Alle Jahre wieder im Herbst kommt die große Dunkelheit. Während wir uns morgens noch im Zwielicht aus dem Bett quälen und abends auf dem Heimweg von der Arbeit schon die Scheinwerfer anmachen müssen, sehnen wir uns nach den langen und hellen Sommernächten, die gefühlt noch gar nicht so lange zurückliegen.

In drei Wochen, wenn die Uhr wieder von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wird, wird es sogar noch früher dunkel, als es jetzt bereits der Fall ist. Gegen die zappendustere Jahreszeit hilft nur eines – Licht. Am besten in der stimmungsvollen Variante. Weil es für Advents- und Weihnachtsbeleuchtung im Oktober noch zu früh ist, kommt die Veranstaltung „Tiengen leuchtet“ heute Abend genau zur richtigen Zeit.

Waldshut-Tiengen Das ist beim zweiten Aktionstag „Tiengen leuchtet“ am 8. Oktober geboten Das könnte Sie auch interessieren

Zum zweiten Mal lädt die Aktionsgemeinschaft Tiengen zum Abendverkauf in die illuminierte Innenstadt ein. Dann erstrahlen die bunten Fahnen der Luft-Art über der Fußgängerzone wieder im Lichterglanz. Auf Fackeln entlang und besondere Lichteffekte auf der Schlossmauer können sich die Besucher an diesem Abend ebenfalls freuen. Und schließlich unterhält der Zirkus Zebrasco beim Löwendenkmal mit akrobatischem Können sowie einer Licht- und Feuershow.

Zum Abschluss entzündet die Aktionsgemeinschaft über dem Schlossgarten ein kleines Feuerwerk. Das pyrotechnische Spektakel bringt dann vollends Licht in die Dunkelheit. Und lässt den einen oder anderen Zuschauer vielleicht von einer baldigen Rückkehr der Helligkeit träumen.