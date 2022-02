Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Tiengen: Beifahrerin wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt Von der Straße abgekommen ist am Montagabend ein Autofahrer am Ortsausgang in Richtung Vitibuck in Tiengen. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Eine 25-jährige Beifahrerin wurde bei einem Unfall am Montag in Tiengen leicht verletzt und kam zu ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) | Bild: Patrick Seeger/ dpa