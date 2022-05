Die Welt der Bienen und die Arbeit eines Imkers erlebten Familien und Naturfreunde bei Bienenzüchter Andreas Albicker. Der Verein Erlebbare Umweltbildung organisierte die Imkerei-Führung im Steinatal. Gezeigt wurde, wie wichtig Bienen für Mensch und Umwelt sind und welche Naturprodukte sie herstellen.

„Imkern ist faszinierend. Das ganze Jahr gibt es spannende Arbeiten“, erklärte Albicker. Er ist Besitzer der Steinatal-Imkerei und stellvertretender Vorsitzender des Imkervereins Waldshut-Tiengen. Der Bienenzüchter schilderte die Arbeiten im Laufe der Jahreszeiten. Der Imker schaut beispielsweise nach Schwarmzellen (Königinnenzellen), denn von Mai bis Juni ist Schwarmzeit. Bienen sammeln Blütenhonig, Pollen und Waldhonig. Die Honigente ist ab Mitte Mai (Blütenhonig) bis Ende Juli (Waldhonig).

Imker Andreas Albicker (links) erklärt Funktion und Bau der Bienenwaben, Bienenwachs, Bienenkönigin und den Tanz der Bienen. | Bild: Jörg Kasseckert

Etwa 30 Kilogramm Honig pro Jahr sammelt ein Bienenvolk. Das bedeutet, dass 25.000 Bienenflüge für ein einziges Glas Honig notwendig sind. Die Teilnehmer der Imkerei-Führung verkosteten den aromatischen, sehr flüssigen Honig, der gerade frisch geschleudert wurde. Kinder und Erwachsene waren begeistert von der frischen Süße des Bienenhonigs. Vor der Besichtigung der Bienenstöcke erhielten die kleinen und große Gäste eine Imkerhaube – einen Hut mit Schleier -, um sich gegen unliebsame Stiche der Wächterbienen zu schützen.

Die sechseckigen Waben dienen Aufzucht von Larven und zur Lagerung von Honig und Pollen. Das Wachs der Wabe produzieren die Bienen mit den Wachsdrüsen ihres aktiven Körpers. Honigbienen informieren ihre Kolleginnen über eine Futterquelle durch Tanzen in Halbkreisen und rasches Zucken mit ihrem Hinterleib. Je weiter die Nahrung entfernt ist, desto langsamer wird getanzt.

Kinder aus Waldshut verkosten frisch geschleuderten süßen Bienenhonig, während die Erwachsenen (rechts Landfrauen Detzeln) den spannenden Vortrag von Andreas Albicker verfolgen. | Bild: Jörg Kasseckert

Die Veranstaltung vom Verein Erlebbare Umweltbildung zeigte, wie Bienen für uns Menschen unersetzbar sind. Durch ihre Bestäubungsleistung sichern sie den Erhalt eines Großteils unserer pflanzlichen Nahrungsmittel. Jeder kann mithelfen, gegen das Bienen- und Insektensterben aktiv zu werden. Auf jedem Balkon, am Fenstersims oder im Garten ist Platz für den Anbau bienenfreundlicher Blumen und Pflanzen, erklärte der Imker.

Kontakt und Infos zum Verein Erlebbare Umweltbildung per Internet (www.klimenz.de), E-Mail (info@klimenz.de) oder unter Telefon 0152/38 98 31 37. Die Geschäftsstelle liegt Am Talbach 6 in Waldshut-Tiengen.