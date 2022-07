von sk

Die Abiturprüfungen am Technischen Gymnasium der Gewerblichen Schulen Waldshut sind erfolgreich zu Ende gegangen. Bei der Abschlussfeier gratulierten Schulleiter Frank Decker und TG-Abteilungsleiter Jürgen Ketterer in der Stadthalle in Waldshut 48 Schülern zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife.

Mit einem Durchschnitt von 1,4 ist Lukas Sewing Jahrgangsbester; er wurde zudem mit je einem Preis für besondere Leistungen in Physik sowie in Englisch ausgezeichnet. Zusätzliche Preise in Physik gingen an Thomas Heiser und Jakob Graf, der auch im Profilfach Mechatronik einen Preis erhielt. Weitere Preise wurden in Deutsch, Italienisch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Chemie, Sport sowie in katholischer Religion vergeben. Für soziales Engagement wurden Hadiya Mohammed und Simona Przyjemski mit dem Plansecur-Preis geehrt; auch die Teilnehmer mit Platzierungen bei „Jugend forscht“ wurden ausgezeichnet. Neun Absolventen erhielten jeweils ein Lob für Gesamtleistungen der Note 2,0 oder besser.