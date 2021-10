Einkaufen hier, tanken dort. Preise vergleichen, heißt das Zauberwort. Zu Neudeutsch check. Was sollen wir machen, wenn alles so sündhaft teuer wird? Auf diesen Trichter sind nicht nur unsere Schweizer Nachbarn gekommen. Auch wir Deutschen wissen, wo etwas billiger als anderswo ist. Die einen sparen Geld beim Wareneinkauf, die anderen stecken den Rüssel bei den Nachbarn in den Tank ihres geliebten Autos. Ja, es herrscht ein reger Bevölkerungsaustausch. Oder sagen wir mal Touristenaustausch – zwischen Tank- und Einkaufstouristen.

Waldshut-Tiengen Corona-Kontrollen in Gastronomie-Betrieben: Ein Drittel verstößt gegen Regeln Das könnte Sie auch interessieren

Das Säckel etwas zu entlasten, ist aber nicht einfach. Zu Weilen fast schon eine Wissenschaft. Wo ist es günstiger? Was ist günstiger? Check! Das beginnt bei der Sonntagslektüre der vielen Prospekte. Sie stopfen dem Briefkasten gehörig das Maul. Egal, die paar Stunden Zeit zu opfern und Preise zu vergleichen, lohnt vielleicht. Da ist dies billiger als jenes in einem anderen Laden. Anderswo könnte ich noch ein paar Kröten in der Tasche behalten. Ist doch Wurscht ob wir einen Haufen Kilometer und Benzin verbraten, um von einem Laden zum anderen zu switchen. Wir können schließlich unseren Wagen im benachbarten Tankparadies füllen.

Apropos – wenn wir schon drüben tanken, warum schauen wir nicht mal schnell in einem der großen Einzelhandelsgeschäften dort nach? Ein Kilo Nüdeli für 85 Rappen, das ist doch ein Wort. Es gäbe noch ein paar Beispiele. Wie heißt es so schön? Geiz ist geil.