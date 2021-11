von Rosemarie Tillessen

Im Schlosskeller Tiengen hängen sechs überraschende Bilder: großflächige Graffiti-Malereien in grellen Farben. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man zwischen den Farben und Formen zart gezeichnete Kinder beim Spielen: hoch konzentriert, mal rennend, mal Springseil springend oder träumend. „Bespielt“ nennt die Malerin und Grafikerin Tanja Niederfeld aus Reutlingen diese Bildserie. Sie ist Teil ihrer Ausstellung „Schichtungen“, die jetzt Zara Tiefert vom Verein Freunde Schloss Tiengen in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen eröffnet hat.

Die Ausstellung Im Tiengener Schloss zeigt die Reutlinger Künstlerin Tanja Niederfeld auf zwei Ebenen Malerei und Holzschnitte. Die Ausstellung „Schichtungen“ ist noch bis 5. Dezember mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es gilt die 3-G-Regel.

Kunsthistoriker Hermann Schludi aus Aalen sprach in seiner Einführung von der „wuchtigen, gestalterischen Orchestrierung zwischen volltönenden, großformatigen Malereien und fein ziselierten, zart klingenden Holzschnitten“. Der kontrastreiche zweite Teil der Ausstellung mit den druckgrafischen Arbeiten befindet sich in den oberen Schwarzenbergsälen des Schlosses.

Die Künstlerin Tanja Niederfeld vor dem Graffiti „bespielt 4“ bei der Eröffnung der Ausstellung „Schichtungen“ im Schlosskeller Tiengen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Die Graffitis im Keller mit wilden Formen oder riesigen Schriftschablonen sind teils mit Farbe, teils mit Spray auf Leinwand gebracht. Mit den zarten Kinderfiguren sind sie mehrdeutig und rätselhaft. Immer wieder gibt es Verwischungen und Übermalungen. Sind das auch Erinnerungen an die Kindheit? Die Künstlerin bejahte und der Laudator sprach von einem „Webteppich“ aus Figuren und Farbflächen.

Das Graffiti „bespielt 1“ (Ausschnitt) von Tanja Niederfeld in der Ausstellung „Schichtungen“ im Schloss Tiengen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Ganz anders und filigraner sind die Holzschnitte in den Schwarzenbergsälen. Doch auch hier gibt es eine Mischung aus gegenständlichen Andeutungen und strenger Reduktion. Dort sind es keine Kinder, sondern die karge Landschaft der Schwäbischen Alb, mit der sie spielt. „Ich gehe in die Natur und sammle dort meine Eindrücke in Skizzen und Zeichnungen. Im Atelier verarbeite ich sie dann zu Holzschnitten“, erklärt Tanja Niederfeld. Da gibt es unzählige Variationen eines Motivs – die herbe Schönheit der Alb in Baumsilhouetten, mal herb im einfachen Druck, mal weich durch bis zu neun Farbdrucke übereinander. Und schließlich in den „Schwarzbildern“, den Holzobjekten, die auf rhythmische Strukturen reduziert sind. Der Laudator sprach vom „Experimentieren mit dem Zufall“.