Bonndorf/Full (CH) – Bauen mit Holz liegt absolut im Trend. Es hat sich aufgrund der Klimafreundlichkeit längst zum Hightech-Baustoff entwickelt. Bei einem Tag der offenen Tür wird die Firma HolzHaus Bonndorf am Samstag, 13. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr in der Schweiz, in CH-5324 Full-Reuenthal, Unterdorfstraße 371, ein von ihr gebautes Zweifamilienhaus vorstellen.

Es wurde in zertifizierter Holzbauweise energieeffizient nach den Wünschen der Bauherren erstellt. An diesem Tag wird allen interessierten Gästen vorgestellt, wie mit ökologisch einwandfreien Materialien, zeitgemäßer Funktionalität sowie präziser Ausführung Wohnraum nachhaltig und gesund geschaffen werden kann.

Mit einer Gesamtwohnfläche von 380 Quadratmeter und großzügigen Balkonen und Garagen erwartet die Besucher ein Haus mit interessantem Grundriss und einer Ausstattung mit Unikaten aus der hauseigenen Schreinerei. Das Haus wurde auf einem bestehenden Keller errichtet und wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt.

Geschäftsführer Bernhard Hegar ist stolz darauf, dass HolzHaus Bonndorf alles aus einer Hand anbieten kann. Dies beinhaltet neben der Planung die Produktion, die Montage und den hochwertigen Innenausbau, sodass der Kunde rundum sorglos bauen kann. Grundsätzlich kooperiert HolzHaus Bonndorf auch gerne mit externen Architekten, denn jeder Auftrag wird als Auszeichnung und als Vertrauensbeweis in das technische Know-how der Firma gesehen. Durch einen hohen Grad der Vorfertigung der Holzrahmen-Elemente in den Werkshallen im Schwarzwald kann die Bauzeit vor Ort auf das Geringste reduziert werden. Dies sieht die Firma als klaren Vorteil für den Baustoff Holz.

Durch die nachhaltige, energieeffiziente und zertifizierte Bauweise profitieren die Bauherren von den neuen KfW-Fördermaßnahmen, die seit dem 1.März 2023 bestehen. Ihnen steht jederzeit der hauseigene Energieberater zur Verfügung, der sie darin berät, welche Förderung am besten zu ihrem Projekt passt. Er begleitet sie von der Beratung bis zur Fertigstellung der Förderunterlagen.

Heimische Hölzer

HolzHaus Bonndorf verarbeitet ausschließlich heimische Hölzer, die meist aus einem Umkreis von 100 Kilometer stammen. Das Unternehmen bezieht seit Firmengründung sein Holz von Sägewerken in Neustadt, St. Georgen und im Nordschwarzwald, die Wert darauf legen, wo ihr Holz herkommt.

Seit Oktober 2019 wird mit einem Qualitätsmanagement gearbeitet, um die hohen Standards einhalten zu können. Darüber hinaus ist HolzHaus Bonndorf seit Januar 2023 Mitglied im Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). Unter dem Dach des BDF werden gemeinsame Anstrengungen zur ständigen Verbesserung der Produkte und Innovationen in der Holz-Fertigbauweise unternommen. Das kommt nicht nur den Mitgliedsunternehmen, sondern unmittelbar auch dem qualitätsbewussten Bauherrn zugute.

Zur Firma

Bereits über 25 Jahre Erfahrung im Holzbau kann die Firma HolzHaus Bonndorf vorweisen. Inzwischen werden von knapp 100 Mitarbeitern zirka 50 bis 60 Wohneinheiten pro Jahr erstellt. In den Anfängen wurde die Branche noch belächelt, mittlerweile zahlt sich die damalige Einschätzung von Bernhard Hegar aus, denn Holzhäuser haben Marktpotential. Wer mit Holz baut, hilft dabei, die Natur und das Klima zu schützen. Als natürlicher Baustoff ist Holz das einzige nachwachsende Baumaterial. In der Wachstumsphase bindet und speichert das Holz CO 2 , während bei der Herstellung anderer Baumaterialien CO 2 freigesetzt wird.

HolzHaus Bonndorf bietet Sicherheit in allen bautechnischen Belangen wie Statik, Schall-, Wärme-, Brand- und Erdbebenschutz. Seit Jahren beschäftigt sich die Firma mit der Fertigung von Mehrfamiliengebäuden aus Holz. Sie ist eines von wenigen Unternehmen in Baden-Württemberg, welches das Know-how, die Technik und das Personal für den Mehrfamilienhausbau vorhält und dafür auch eine Zertifizierung vorweisen kann. Der Juniorchef meint, dass der Holzhausmarkt zum mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus tendiert und dies künftigen noch mehr tun wird. Die Holzbau-Experten sind sich sicher, dass Holz im Hausbau einer der Baustoffe der Zukunft ist. Es bietet viele Vorteile, ist nachhaltig und schafft eine natürliche und wohngesunde Atmosphäre, so Firmengründer Bernhard Hegar. Für Sohn Florian ist das Besondere am Bauen mit Holz das Wohnklima. Beide möchten den Besuchern am Tag der offenen Tür zeigen, wie angenehm und gesund das Wohnen in Holz ist, ganz gemäß ihrem Firmenleitspruch: „Räume fürs Leben“.

Anmeldung für den Tag der offenen Tür und weitere Informationen gibt es im Internet unter:

http://www.holzhaus.com/news