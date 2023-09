Tiengen – Das Autohaus Stoll lädt am 30. September und 1. Oktober von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür am Standort Tiengen ein.

Automobilenthusiasten, Fans PS-Starker-Tuning-Cars und Menschen auf der Suche nach einem komfortablen und schicken Alltagswagen kommen beim Tag der offenen Tür im Tiengener Autohaus Stoll am kommenden Wochenende gleichermaßen auf ihre Kosten.

Mit den starken Marken Audi, Volkswagen und Skoda setzt das Unternehmen auf Qualität und eine breite Angebotspallette. Eine große Vielfalt an Modellen bieten für jeden Geschmack und persönliche Bedürfnisse das passende Fahrzeug. Mit mehr als 100 verschiedenen Autos können die Besucher beim Tag der offenen Tür auf Tuchfühlung gehen und sich live von Qualität, Optik und vielen weiteren starken Argumenten überzeugen lassen. Ein großes Rahmenprogramm sorgt außerdem für bunte Unterhaltung.

Das Angebot ist riesig und reicht von VW-Nutzfahrzeugen über ein großes Spektrum an Autos bis hin zu heißen Sportwagen und leistungsgesteigerten Fahrzeugen. In Sachen E-Mobilität ist die Stoll GmbH mit Standorten in Tiengen, Rickenbach, Lörrach und Binzen immer ganz am Nerv der Zeit und präsentiert beim Tag der offenen Tür in Tiengen die neuesten Entwicklungen auf diesem spannenden Zukunftsmarkt. Es gibt viel zu entdecken, ein Besuch lohnt sich.

Die modern ausgestattete Werkstatt ist für die Besucher an beiden Tagen geöffnet und bietet Gelegenheit einen der modernsten Leistungsprüfstände auf dem Markt zu besichtigen auf dem viele Entwicklungen im Rahmen der Marke „APR“ stattfinden.

Das gesamte Verkaufs- und Serviceteam ist über das Wochenende im Einsatz, um die Besucher zu beraten und alle Fragen zu beantworten.

An beiden Tagen können sich die Besucher an verschiedenen Food-Trucks stärken, die vielfältige Spezialitäten von süßen Waffeln bis hin zu herzhaften Maultaschen anbieten. Ein reichhaltiges Getränkeangebot und leckeres Eis sorgen für Erfrischung.

Die Firma Stoll hat im vergangenen Jahr in eine große PV-Anlage investiert und den Standort Tiengen mit Hochleistungs-Ladesäulen ausgestattet. An der neuen Ladestation mit einer maximal möglichen Ladeleistung von 900 kW, beziehungsweise 150 kW pro Ladepunkt wird in Zukunft bevorzugt CO 2 neutraler Strom von der eigenen PV-Anlage verwendet.

Der Samstag gestaltet sich als Schau- und Informationstag am Sonntag sollten Besucher Zeit zum Genießen einplanen, denn auf dem großzügigen Firmengelände direkt an der B34 wird für die ganze Familie eine Menge geboten.

Rahmenprogramm

Am Sonntag spiel zum Frühschoppenkonzert die Stadtmusik Tiengen von 11 bis 13.30 Uhr. Im Festzelt können die Besucher der Musik lauschen und sich von den Spezialitäten verschiedener Food-Trucks verwöhnen lassen. Ein tolles Unterhaltungsprogramm wartet auch auf die kleinsten Besucher, die bei dem Spiel und Bastelanimation oder beim BobbyCar-Rennen viel Spaß haben.

Mythos Porsche

Im Jahr 1948 präsentierte Porsche seinen ersten Sportwagen, den Porsche 356 Nummer 1 Roadster, seither ist die Faszination für die schicken und PS-starken Flitzer ungebrochen.

Stoll Automotive zeigt beim Tag der offenen Tür eine Zeitreise durch die Porsche-Erlebniswelt, vom Klassiker bis hin zu den aktuellen Modellen. Mit besonderen Schmuckstücken aus den unterschiedlichen Epochen präsentiert sich auch der Porsche-Club Hochrhein.

Sport und Tuning

Auch der Bereich Sport und Tuning kommt beim Tag der offenen Tür nicht zu kurz. Fans von außergewöhnlichen Automobilen dürfen sich auf die exklusive Vorstellung dreier Fahrzeuge von Jean-Pierre Krämer, auch bekannt unter dem Namen JP Performance, freuen.

Stoll Automotive stellt seine neue Eigenmarke Stoll Sport vor, die sich auf die Entwicklung von Abgasanlagen und aerodynamischen Anbauteilen konzentriert.

Für Fans der Leistungssteigerung ist die Präsentation des amerikanischen Tuners APR, dessen Generalimporteur die Firma Stoll ist, ein spannendes Erlebnis.

Weitere Infos im Internet unter:

stoll-automotive.de; apr.de