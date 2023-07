Tolle Bands, super Wetter, und ein Publikum, das mitging und Spaß hatte – das Jazzfest „Tiengener Sommer“ zeigte sich einmal mehr von seiner schönsten Seite.

Dicht an dicht: Blick auf Zuschauerreihen vor der Bühne gegenüber dem Rathaus, am tiefblauen Himmel leuchten die Kunstwerke der „LuftArt“. | Bild: Ursula Freudig

Insgesamt 14 Bands machten am Freitag- und Samstagabend aus Tiengens Altstadt ein Domizil lässig swingender Lebensfreude.

Temperament pur: The Sazerac Swingers mit Latin-Sänger Fredy Omar reißen auf der Bühne in der Weihergasse das Publikum mit. | Bild: Ursula Freudig

Auf vier Bühnen spielten die Bands jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht leidenschaftlich und voller Können, Witz und Pfiff auf. Es wurde geblasen, gezupft, gestrichen, gesungen, in die Tasten „gehauen“ und das Waschbrett bearbeitet was das Zeug hielt.

Jung und flippig: Die Band Soulflip Orchestra zieht beim Löwendenkmal mit Elektro-Swing eine freche Show ab. | Bild: Ursula Freudig

Und zwischendurch im Rahmen der Ansagen, humorvoll geplaudert. Fröhlicher Dixie-Jazz, gefühlvolle Blues-Titel, fetziger Soul, groovender Funk – für jeden Geschmack war etwas dabei.

Starke Stimme: Brenda Boykin (USA) steht mit Pianist Jan Luley auf der Bühne. | Bild: Ursula Freudig

Jazzliebhaber und Jazzkenner Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter) hatte auch beim 31. Jazzfest keine Mühe gescheut, um den Jazz in seinen vielen Ausprägungen nach Tiengen zu holen.

Die Bands Beim 31. Jazzfest der Aktionsgemeinschaft Tiengen spielten diese 14 Bands: Big-Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein, Big-Band der Musikschule Südschwarzwald, The Soul Refrigerators, The Sazerac Swingers mit Fredy Omar, Jazzburgers, Stepin Stompers, YV‘s Bluesband, Christoph Steinbach feat Pete York, Soulflip Orchestra, The Piccadilly Six, Jazzeral, Paris Washboard, Frank Muschalle Trio, Brenda Boykin & Jan Luley.

Die Musiker kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, der Schweiz, England, den USA wie Sängerin Brenda Boykin oder Latin-Sänger Fredy Omar.

Flinke Finger: Das international bekannte Frank Muschalle Trio hat auch beim Tiengener Jazzfest viele Fans. | Bild: Ursula Freudig

Es hat Tradition, dass auch Bands aus Waldshut-Tiengen oder der Umgebung beim Jazzfest auf der Bühne stehen. Mit der Big-Band der Musikschule Südschwarzwald war ein „alter Hase“ mit dabei, Premiere hatte die Big-Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein.

Gelungene Premiere: Die Big-Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein spielt unter der Leitung von Frank Pohl groß auf. | Bild: Ursula Freudig

Hunderte von Besuchern ließen es sich gut gehen. Die kulinarische Auswahl an Ständen von Tiengener Geschäften, Vereinen, hiesigen Weingütern war so vielseitig wie die Musik.

Junger Jazz-Fan: Lukas auf dem Arm seiner Mutter Zara-Tiefert-Reckermann, trägt natürlich das Jazzfest-T-Shirt, rechts Cornelia Reckermann. | Bild: Ursula Freudig

Im Schlossgarten war die Kiwanis-Lounge wieder ein beliebter Treffpunkt. Wie immer war der Eintritt frei. Dies haben wieder großzügige Sponsoren und die Besucher durch den Kauf der Jazzfest-Plakette ermöglicht. „Das Jazzfest war an beiden Abenden sehr gut besucht, es waren einfach zwei perfekte, swingende Sommerabende“, zieht Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen, das rundum positive Fazit.

