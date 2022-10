von Gerhard Albicker

Florian Maier und Wolfgang Häußler werden für zwei weitere Jahre das Vorstandsteam im Sportverein Krenkingen bilden. Yannik Boll wurde als neuer Schriftführer für Daniel Albicker gewählt, der sein Amt abgab. Marco Prothmann ersetzt Steffen Huber als Beisitzer. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt bzw. in ihren Ämtern bestätigt. Ortsvorsteher Frank Kaiser leitete die Neuwahlen. Er betonte die seit Jahren tolle Zusammenarbeit mit dem Sportverein und lobte die tolle runderneuerte Sportanlage, sowie die Wichtigkeit für die Dorfgemeinschaft.

Der SV Krenkingen blickt auf eine sportlich erfolgreiche Saison zurück. Beide Aktivmannschaften der SG Mettingen-Krenkingen konnten einen Platz in den vorderen Tabellenregionen erreichen. Die erste Mannschaft erreichte mit Trainer Georg Isele den dritten Tabellenplatz und kämpfte bis zuletzt um den Relegationsplatz in der Bezirksliga Hochrhein. Die Reservemannschaft mit Spielertrainer Steven Clajus stand zum Saisonende ebenfalls auf Platz 3 in der Kreisliga C. Beide Mannschaften belegten den ersten Platz in der Fairness-Tabelle ihrer jeweiligen Liga.

Schriftführer Daniel Albicker ging in seinem Rückblick auf das Vereinsgeschehen abseits des Platzes ein. Die Sportwoche und die Weihnachtsfeier 2021 fielen den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Man konnte aber wieder viele Sportbegeisterte zu einer Maiwanderung und im August zur Sportwoche in diesem Jahr begrüßen. Neben gemeinsamen Veranstaltungen waren vor allem die Baumaßnahmen am Vereinsgelände im vergangenen Jahr angesagt.

Florian Maier stellte in seinem Ausblick weitere anstehende Maßnahmen der Versammlung vor. So steht in naher Zukunft die Anschaffung eines Rasenmähroboters, die Anbringung einer erneuerten Flutlichtanlage, sowie eine zeitgemäße Platzbewässerung an. Der Jugendleiter berichtet von einem teils enormen Schwund an Spielern in den einzelnen Jugendmannschaften. Nick Hoch warb um neue Übungsleiter im Jugendbereich. Erfreulich war im Jugendbereich der Pokalsieg der Junorinnen und der Aufstieg der C-Jugendlichen in eine höhere Spielklasse.

Schließlich wurden Bernd Hug, Günter Kessler, Karl-Heinz Kessler, Wilhelm Thoma und Paul Tröndle für 50-jährige Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Andreas Boll und Huber Isele erhielten eine Urkunde und ebenfalls ein kleines Präsent für 40 Jahre. Die Ehrung für 25 Jahre erhielt Jonathan Boll. Christian Hoch, Michael Jehle, Lilly Maier, Christoph Baschnagel, Andre Huber, Sascha Kwaßni sind seit zehn Jahren Mitglied im Verein.