Zufrieden hat Christopher Wieland bei der Hauptversammlung der Surianergemeinde Tiengen berichtet. Demnach war es ein erfolgreiches Vereinsjahr – das erste Mal wieder richtig Fasnacht nach der Pandemie und gleich mit großem Narrentreffen in Tiengen. Mit 22 Hästrägern wurde das große Landschafstreffen in Tettnang besucht. Dabei waren 6000 Narren und circa 20.000 begeisterte Zuschauer. Anschließend gingen die Vorbereitungen für die eigene Fasnacht los, Spenden wurden bei Unternehmen in und um Tiengen für das Auswerfen gesammelt. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Düngemer Obed in der Stadthalle folgte, Kindergärten und Grundschulen wurden besucht. Der Besuch und das Beibringen der Narrensprüche liege den Surianern am Herzen, es sei ein wichtiger Teil der Tradition der Tiengener Fasnacht. Das Auswerfen bleibe Besuchern im Gedächtnis: laut schreiende Kinder, lustige Narrensprüche und Säcke voll mit Süßigkeiten, wie es Eltern sonst nie erlauben. Einen tollen Start habe das Hochrhein Narrentreffen gehabt: „Super Wetter, bis zu 3500 Besucher, ein absoluter Erfolg“. Danach ging es weiter mit dem Zelt-Aufbau auf dem Marktplatz und dem Schmutzigen Dunschtig. Zur Hoorigen Mess‘ kamen tausende friedliche Fasnächtler. Mit dem Fasnachtsumzug, Zeltabbau und Verbrennen ging die Fasnacht zu Ende.

Es gab auch Ehrungen: Heribert Dreher und Peter Neff sind seit 60 Jahren Mitglied und erzählten begeistert von großartigen Surianer-Bällen und Reisen. Sie sind immer noch regelmäßig an den Sitzungen dabei. Kurt Reckermann ist 50 Jahre dabei – 43 davon als Schriftführer. Er hat vieles in Bildern festgehalten und Fotoalben zum Durchblättern mitgebracht. Werner Hörr ist seit 30 Jahren Surianer mit Leib und Seele und begeistert von der Harmonie zwischen den Mitgliedern.

Markus Reckermann gab sein Amt als „Bolisei“ an Sebastian Laier weiter, der nun für Recht und Ordnung im Verein sorgt. Sein Amt als „Schryber“ übergibt er an Benno Heimpel, das jüngste Mitglied. Er gliedert sich nun im bestehenden Gemeinderat ein.