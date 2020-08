Ich weiß nicht, ob Sie‘s wussten, aber am Montag hatten wir den „Tag der schwarzen Katze“. Diese in aller Regel sehr schönen Tiere mit sehr grünen Augen werden in der Märchenwelt gerne auf den Schultern sehr alter und sehr unheimlich wirkender Frauen verortet, tauchen aber im realen Leben durchaus auch in Haushalten mit hübschem, jungem Personal auf. Schwarze Katzen stehen in dem Ruf, Unglück zu bringen, sobald sie von links die Wege des Menschen kreuzen. Aber trotz ausdrücklicher Nachfrage im Lagezentrum der Polizeidirektion können wir für den Montag keine Vorkommnisse konstatieren, bei denen die Begegnung mit einer schwarzen Katze Blechschäden, einen Spitalaufenthalt oder Schlimmeres nach sich gezogen hätte.

Als langjähriger Kompagnon eines Katzen-Duos, bei dem eine schwarze Mieze aufgrund ihres Alters-Status‘ das Sagen hatte, kann ich hier nur ein hohes Lied auf die Eigenwilligkeit, aber auch Anhänglichkeit, von Felis catus singen. Wobei ich mich tatsächlich immer öfter gefragt habe, ob nicht ich der Zeitvertreib für die Vierbeiner bin... An diesem Punkt ist meine Schreiblust übrigens bös ins Stocken geraten. Es fand sich einfach keine gute Schluss-Pointe. Ein erneuter Blick in den Gedenktage-Kalender ließ mich dann erleichtert zurücklehnen, und alle Verkrampfung fiel von mir ab: Gestern war der „Tag der schlechten Poesie“. Die Folgen müssen Sie, werte Leserinnen und Leser, nun leider ganz alleine ausbaden...



