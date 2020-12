Waldshut hat nicht nur seinen historischen Hexenturm, sondern – zumindest vorübergehend – auch ein Hexenhaus. Und das ist sogar käuflich. Bestaunt werden kann die spitzgiebelige Hütte, sofern sie zu diesem Zeitpunkt nicht schon ihren Besitzer gewechselt hat, im Schaufenster einer Konditorei. Das Geschäft war beteiligt an dem vorweihnachtlichen Wettbewerb, bei dem Kinder unter dem verheißungsvollen Motto „Knusper Knusper Häuschen“ eigene Lebkuchen-Kreationen schaffen sollten. Bestens geeignet als Inspiration dazu war die in der Auslage präsentierte, opulent und von professioneller Hand gefertigte Zuckerwerk-Konstruktion, auf deren Dach neben diversen Naschereien auch die aus der Werbung bekannte längste Praline der Welt platziert war. Und weil Weihnachten ja das Fest der Liebe ist, lächelt das aus Marzipan geformte Trio mit Hexe, Hänsel und Gretel in ungewohnter Eintracht.

Die mittlerweile unter großer Resonanz abgeschlossene Kinder-Aktion der drei Gewerbevereine war bekanntlich ersonnen worden, um den Menschen trotz der coronabedingten Absage des Weihnachtsmarkts eine adventliche Freude zu machen. Zum heutigen Heiligabend dürften sich wohl viele Wünsche und Gedanken darum drehen, dass im nächsten Jahr hoffentlich wieder ein normales Fest gefeiert werden kann – natürlich auch mit dem vorgelagerten stimmungsvollen Szenario des Waldshuter Weihnachtsmarkts. Der würde übrigens, falls jemand auf die Idee zu einer Wiederholung des Knusperhäuschen-Wettbewerbs käme, den perfekten Rahmen dafür abgeben.