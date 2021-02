Die einzige noch in der Waldshuter Kaiserstraße verbliebene Bäckerei versorgt die Menschen nicht nur mit Brot. Vergangenes Jahr, als die Corona-Krise zu Hamsterkäufen geführt hatte, füllte das Geschäft eine Lücke und bot Toilettenpapier-Rollen an, wenn auch nur dem Äußeren nach und in Wirklichkeit als Marmorkuchen-Buttercreme-Kreation zur genussvollen inneren Anwendung. Jetzt hat der Betrieb wieder durch eine pandemiegerechte Innovation auf sich aufmerksam gemacht.

Über Fasnacht wurde das Angebot um „einen Impfstoff der besonderen Art“ ergänzt. Es handelte sich um Berliner, in denen jeweils eine Spritze steckte, gefüllt mit Eierlikör oder Schokoladensoße. Auf diese Weise konnten Leckermäuler ihrem Krapfen eine gehaltvolle Infusion verpassen. Das Angebot erwies sich offenbar als Verkaufsschlager, rund 1000 Exemplare wurden unter die Leute gebracht. „Auch ein Grund für den guten Absatz waren sicherlich die geringen Nebenwirkungen“, so der augenzwinkernde Kommentar von Sabine Gamp, der Frau des Inhabers. Ihren Worten zufolge wird das Injektions-Naschwerk dank der großen Nachfrage eventuell erneut angeboten. Das wäre auch folgerichtig, denn bekanntlich sind ja auch beim Schutz gegen das Virus zwei Impfungen erforderlich.