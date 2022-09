So können Sie dabei sein

Um teilzunehmen, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digi­­talabo auf suedkurier.de haben. Das SÜDKURIER Web & App Flex-Abonnement ist die ersten 30 Tage gratis, anschließend kostet es 9,99 Euro pro Monat. Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich online lediglich anmelden. Auf der Gewinnspielseite melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten für die Veranstaltung am Donnerstag, 29. September, um 16 Uhr an: www.meinSK.de/waldhaus . Teilnahmeschluss ist Sonntag, 25. September, 12 Uhr.