von Ursula Freudig

Herr Schindler, was sind genau Ihre Aufgaben?

Die Aufgaben sind vielfältig: Initiierung, Koordinierung und Vernetzung. Wir müssen ständig den Überblick über aktuelle Entwicklungen im Blick haben – der Bogen spannt sich von Alkohol, Drogen, Spiele bis Mediennutzung. Hier gilt es entsprechend, Angebote auch im Bereich der Prävention anzubieten und umzusetzen. Durch gezielte Aktionen soll beispielsweise bei Großveranstaltungen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und anderweitigen berauschenden Substanzen hingewiesen werden. Oftmals geht es hier um eine bewusste Sensibilisierung. Als Geschäftsführer des Kommunalen Suchthilfeverbundes, in dem rund 30 Institutionen des Landkreises zusammengeschlossen sind, gilt es, gemeinschaftlich bestehenden sowie anstehenden Themen begegnen zu können. Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene bringe ich in diese Arbeit mit ein. Dabei denke ich auch an den Bereich einer verantwortungsvollen Mediennutzung. Im Kommunalen Suchthilfeverbund sind die Vertreter von sozialen, medizinischen, therapeutischen Institutionen sowie unterschiedliche Kostenträger und die Suchtselbsthilfe vertreten.

Der Landkreis Waldshut ist aber kein „Drogen-Hot-Spot“, oder?

Die Drogen- und Suchtproblematiken bewegen sich in einem ganz normalen Rahmen. Es gibt im Landkreis keine offene Drogenszene, aber die Dunkelziffer beim Konsum illegaler Drogen ist hoch. Cannabis spielt auch im Landkreis eine große Rolle unter den Jugendlichen.

Eine Sucht ist eine Krankheit – ist diese Erkenntnis in der Gesellschaft mittlerweile allgemein akzeptiert?

„Du arbeitest mit Leuten, die ihr Leben nicht im Griff haben“, hat einmal jemand zu mir gesagt. Menschen mit Suchterkrankungen werden immer noch in der Gesellschaft stigmatisiert. Immanuel Kant hat die Würde des Menschen mit Schuhen verglichen. Der Wert von Schuhen hängt davon ab, ob sie passen. Der Wert eines Menschen hingegen ist immer gegeben, auch wenn er krank ist. Und Sucht ist eine Krankheit. Oder um in einem anderen Bild zu sprechen: Unsere Fähigkeiten sind wie Bahngleise. Wird ein Bahngleis nicht mehr befahren, überwuchert es. So ist das oftmals auch mit Substanzkonsum. Fähigkeiten und Leidenschaften werden überdeckt. Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl gehen verloren. Man kann die Gleise aber wieder freilegen und damit auch die Fähigkeiten und verloren gegangen Leidenschaften. Es gibt einen Weg zurück. Die Hilfestellungen für diesen Weg müssen sich aber immer an der Lebenswelt des Betroffenen orientieren. Es gibt kein allgemeingültiges Konzept, sondern nur individuell zugeschnittene Hilfsmaßnahmen.

Ist der Weg zurück schwer? Was sind Stationen?

Eine Sucht in den Griff zu bekommen, ist zumeist ein lebenslanger Prozess. Wobei man besser von Abhängigkeit sprechen sollte oder von einer Substanzgebrauchsstörung, das ist wertneutral. Der erste Schritt ist die Entscheidung und Einsicht der betreffenden Person, dass es so nicht weitergehen kann. Der zweite Schritt ist, sich Hilfe zu holen, denn es allein zu schaffen, ist kaum möglich. Familie und Freundeskreis können die sucht-gefährdete oder suchtkranke Person zur Kontaktaufnahme zur Fachstelle Sucht in Waldshut motivieren. Oftmals ist die Kontaktaufnahme mit einem großen Schamgefühl besetzt. Dieser erste Schritt fällt vielen Betroffenen schwer. Zu sagen, ich habe ein Suchtproblem, ist noch immer viel schwieriger als zu sagen, ich habe ein Herzproblem.

Gibt es Faktoren, die eine Suchterkrankung begünstigen?

Genetische Faktoren, soziale wie Umfeld und Verfügbarkeit von Drogen und psychische Faktoren wie Stress, Ängste, seelische Traumata, ein schwaches Selbstbewusstsein können Suchterkrankungen begünstigen. Besonders gefährdet sind auch Menschen, die in suchtbelasteten Familien aufgewachsen sind. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland rund drei Millionen Kinder mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil. Je früher man sich um diese Kinder kümmert, desto besser. Das Projekt „Baumhaus“ der Caritas ist beispielsweise ein Projekt für Kinder aus psychisch und suchtbelasteten Familien. Vom 14. bis zum 20. Februar 2021 ist eine bundesweite Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Gemeinsam mit der Caritas und der Fachstelle Sucht wird auf diese Aktionswoche verwiesen.

Gibt es Faktoren, nach denen sich bestimmen lässt, ob jemand abhängig ist oder nicht?

Nach einem gängigen Diagnosesystem gibt es sechs Anzeichen, die auf eine Abhängigkeit hinweisen: Der starke Wunsch, eine Substanz zu konsumieren, die verminderte Kontrolle über Beginn und Ende des Konsums, Entzugserscheinungen bei Ausbleiben des Konsums wie schwitzen oder nicht mehr einschlafen können, die allmähliche Steigerung der Substanzmenge, um ihre Wirkung aufrecht zu erhalten, die Vernachlässigung von Interessen zugunsten der Substanz und anhaltender Konsum trotz schädlicher Folgen wie eine Alkoholvergiftung. Wenn nur drei Punkte innerhalb eines Jahres zutreffen, hat die betreffende Person ein ernst zu nehmendes Problem. Generell ist eine Sucht ein schleichender Prozess und eine schmale Gratwanderung zwischen Genuss, Missbrauch und Abhängigkeit.

Sie erwähnten vorhin das Wort Prävention – wen sehen Sie hier besonders in der Pflicht?

Die Schulen spielen eine bedeutende Rolle. Auch hier müssen weiterhin Präventionskonzepte ausgearbeitet werden. Auch im Bereich der Präventionsarbeit ist die ortsansässige Fachstelle Sucht tätig. Es geht dabei nicht nur um Aufklärung, sondern auch um innere Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen, ein stabiles Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, nein sagen zu können, Frustrationen auszuhalten und über Gefühle reden zu können. Dies alles fällt gerade Suchtkranken oft sehr schwer. Es ist einfacher, abends einen Joint zu rauchen und zu entspannen und zu verdrängen, als sich Problemen ehrlich und eigenverantwortlich zu stellen. Ebenso tragen Vereine, die gerade im Landkreis Waldshut von großer sozialer Bedeutung sind, diese soziale Verantwortung.

Was können Eltern tun?

Präventiv sollten sie Vorbild sein. Dies ist von entscheidender Bedeutung. Eltern sind wie ein Buch, in dem die Kinder lesen. Im Bereich Medien sollten sie zum Beispiel mit ihren Kindern Mediennutzungsregeln vereinbaren. Kinder brauchen eine bildschirmfreie Zeit und Bewegung. Es ist einfacher, einem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken – dann ist es ruhig – als zu sagen, jetzt spielen wir eine Runde. Zur Lebenswelt der Kinder gehört natürlich die digitale Medienkompetenz, die Eltern durch ihr Vorleben fördern können. Grundsätzlich sollten sie immer genau hinschauen, was ihr Kind macht und es ruhig ansprechen und ihre Sorgen äußern, wenn sie vermuten, dass es Drogen nimmt. Mit Verbieten und Aussagen wie „mit Drogen verbaust du dir dein Leben“ erreicht man in der Regel nicht viel. Eltern können sich natürlich auch in der Fachstelle Sucht beraten lassen.

Was wünscht sich ein Kommunaler Suchtbeauftragter mit Blick auf das Thema Sucht und davon betroffene Menschen?

Ich wünsche mir mehr Offenheit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Das Thema Sucht darf nicht weiter ein Tabuthema sein. Hinschauen hilft – nicht wegschauen. Schulen sollten weiter an Präventionskonzepten arbeiten. Ich wünschte mir ein Schulfach unter dem Oberbegriff „Lebensweltenkompetenzen“, in dem zum Beispiel behandelt wird, wie man mit Problemen umgeht. Es braucht nicht nur die Vermittlung digitaler Kompetenzen, sondern auch die Vermittlung und Förderung von sozialen Kompetenzen. Durch die verbindliche Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Suchthilfeverbund, bin ich überzeugt, die Versorgung suchtgefährdeter sowie suchtkranker Menschen gemeinschaftlich weiterentwickeln zu können. Mein großer Wunsch ist es, dass suchtgefährdete und suchtkranke Menschen Wege aus dem Teufelskreis der Sucht finden, um künftig ein befreites Leben zu führen.