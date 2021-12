Wer dieser Tage durch die Waldshuter Rheinstraße flaniert, erlebt möglicherweise ein Déjà-vu. Auslöser des psychischen Phänomens könnte ein Möbelstück sein, das in einem der dortigen Schaufenster ausgestellt ist. „Wo habe ich das schon einmal gesehen?“, mag sich der Passant fragen, dem es unmittelbar darauf wie Schuppen von den Augen fällt: in der Schule.

Bei dem Möbelstück handelt es sich offensichtlich um ein Exemplar jener Stühle, auf denen zumindest die älteren Semester unter uns Tag für Tag und Jahr für Jahr im wahrsten Sinne des Wortes die Schulbank drückten.

Erinnert an die Schulzeit: ein Stuhl in einem Waldshuter Schaufenster. | Bild: Schlichter, Juliane

Heutzutage gibt es in den Klassenzimmern natürlich Modelle, die moderner und ergonomischer sind. Doch damals war jener Holzstuhl das Sitzmöbel schlechthin. Nach Schulschluss stellten wir den Stuhl verkehrt herum auf den Tisch, damit die Putzfrau ohne Hindernisse den Boden wischen konnte. Während die Stühle in jener Zeit naturbelassen oder höchstens farblos lackiert waren, wurde das Exemplar in der Rheinstraße aufgemöbelt: Ein knallroter Anstrich umhüllt das Sitzmöbel.

Wer sich in seine Schulzeit zurückversetzt fühlen will, kann den Stuhl käuflich erwerben. Vielleicht wird das Angebot demnächst sogar erweitert. Die Digitalisierung macht ja etliche Gegenstände in Schulen überflüssig. So wurden beispielsweise in den Fachräumen des Hochrhein-Gymnasiums die Schiefertafeln durch digitale Tafeln ersetzt.

Ein echter Hingucker an der Wohnzimmerwand wäre eine der großen Landkarten, die es im Erdkundeunterricht gab. Damit könnte man sich zumindest gedanklich auf eine (Zeit-)Reise in die Jugend begeben.