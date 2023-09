Waldshut-Tiengen – Der Ortschaftsrat Schmitzingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Bereitstellung von Flächen zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf freiem Gelände befasst. Ortvorsteher Lorenz Eschbach machte zunächst den Vorschlag, die ganze Gemarkung freizugeben. Aber dann kamen Zweifel auf. Paul Granacher warnte: „Dann werden wir zu einem Glitzerdorf. Wenn schon, dann müssen wir auch schauen, dass wir einen Nutzen davon haben und billigen Strom bekommen.“ Dazu erklärte der Ortsvorsteher: „Wir können nur Vorschläge machen, die letzte Entscheidung liegt bei der Stadt.“ Auch Naturschutzbelange müssten berücksichtigt werden, aber das sei Sache des Investors, „aber wir können sagen, was für uns nicht geht und wo wir sie nicht haben wollen“.

Juliane Huber erklärte dazu, dass eine sonnige Lage, die auch über gute Anschlussmöglichkeiten verfüge, Voraussetzung sei. „Ideal wären auch Flächen, die landwirtschaftlich keinen großen Nutzen haben“, sagte sie. Allerdings wären das in der Regel auch Magerwiesen mit ihrer speziellen Vegetation. Jedenfalls ergebe es keinen Sinn, kleine Flächen anzubieten. Wichtig sei, sich vor Ort ein Bild zu machen, um entscheiden zu können, „was geht und was geht nicht“. Weiter sagte sie: „Wenn es die passenden Flächen gibt, würde ich mich nicht verwehren.“ Damit sei aber das Problem des Nachtstroms noch nicht gelöst, wandte Paul Granacher ein. Raphael Ebner erklärte: „Im direkten Umfeld des Dorfes hätte ich damit große Mühe, es muss ein erträgliches Maß geben.“ In einer Sache waren sich alle einig: „Den Investoren geht es nur um den Schotter.“ Beschlossen wurde, keine Anlagen im Nahbereich des Dorfes zu akzeptieren. Auch die Streuobstwiesen seien tabu. Ideal seien flache Südhänge, wie etwa oben, in Richtung Waldkirch oder auf dem Hungerberg. Auch die Pflege der PV-Flächen, die regelmäßig gemäht werden müssten, wurde angesprochen.

Dann wandte sich Lorenz Eschbach dem Thema „Müll“ zu. Für Ärger hätten wieder einmal die Müllsünder gesorgt, die volle Säcke in der Natur zurückgelassen hätten. „Das ist eine Sauerei“, sagte der Ortsvorsteher. Inzwischen gebe es höhere Strafen für Müllsünder, im Wiederholungsfall bis zu 2000 Euro. Die Ortsverwaltung werde nicht zögern, künftig Anzeige zu erstatten. Er appellierte auch an die Bevölkerung, ihre Augen offen zu halten.

Inzwischen, so berichtete der Ortsvorsteher, wurde das neue Notstromaggregat geliefert, das vor einem Jahr bestellt wurde. Grund der Anschaffung war das Risiko längerer Stromausfälle, vor allem im Winter. Dann könnten die Heizung ausfallen, der Kühlschrank und vieles mehr. Da wäre es gut, so wurde argumentiert, wenn man im Dorf einen zentralen Raum hätte, um sich zu treffen, sich aufzuwärmen und sich Rat und Hilfe zu holen. Am besten geeignet wäre das Feuerwehrhaus.