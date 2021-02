Der Winter hat noch nicht aufgegeben. Mit kleineren Schneefällen und Temperaturen zeitweise unter dem Gefrierpunkt hat er sich auch in Waldshut zurückgemeldet und Hausbewohner beziehungsweise Hausmeister an die Pflicht erinnert, Gehwege zu räumen und zu streuen. Bereits bei den heftigen Schneefällen vor vier Wochen wurde mal wieder deutlich, dass es bei der Wahl des geeigneten Materials zwei Glaubensrichtungen gibt.

Da sind zum Beispiel die Anhänger des althergebrachten Salzens. Vor einem Geschäftsgebäude in der Bismarckstraße zeigte sich die hohe Effektivität dieser Substanz in Gestalt von braunem Matsch, in den sich die weiße Pracht binnen kürzester Zeit verwandelt hatte. Die Alternative war an einem anderen Abschnitt der Straße zu sehen, wo ein alternativ anwendbares Granulat für Trittsicherheit auf liegen gebliebenem knirschendem Schnee sorgte. Dass zuviel Salz nicht nur ungesund für den Körper, sondern auch schädlich für die Umwelt ist, wird seit Jahrzehnten diskutiert. Wer schon mal mit morgendlichem Blitzeis konfrontiert war, weiß unterdessen: Manchmal ist der uns aus dem Chemieunterricht noch als Natriumchlorid bekannte Stoff eben doch am wirkungsvollsten gegen winterliche Glätte. Aus gutem Grund verzichten die öffentlichen Räumdienste nicht auf die schnell abtauende Substanz. Ungesund ist es schließlich auch, auszurutschen und sich das Bein zu brechen.