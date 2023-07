16 „Feierabend“-Polizisten, darunter sieben Frauen, wurden im Mai 1998 bei der Polizeidirektion Waldshut-Tiengen in einem Sechs-Wochen-Kurs vorbereitet, um danach mit ihren beamteten Kollegen an den Wochenenden auf Streife zu gehen.

Einige schaffen schon ersten Eignungstest nicht

Mehr als 50 Bewerber hatten sich zunächst gemeldet, Männer und Frauen aus allen Berufsgruppen und Altersschichten. 35 blieben nach den ersten Eignungstests übrig. Doch nur 16 davon überstanden auch die medizinische Untersuchung. „Das ist eine harte Auswahl, aber die Freiwilligen müssen für den Dienst genau so fit sein wie unsere Beamten auch“, sagte ein Polizeisprecher.

Zum Ausbildungspensum gehörten nicht nur täglich drei Stunden Theorie, sondern an den Wochenenden auch die Ausbildung in Selbstverteidigung, Durchsuchungs- und Festnahmetechniken sowie Schießen. Selbst den Polizeiführerschein mussten die Freiwilligen machen.

Alltag bei der Polizeistreife

Im Streifendienst waren sie den regulären Polizisten gleichgestellt, mussten ein Einsatzfahrzeug fahren, Festnahmen durchführen oder bei Tätlichkeiten eingreifen können. Befragt, warum sie am Wochenende sechs bis elf Stunden Polizeidienst machen wollen, statt nach der Arbeitswoche in ihren Berufen einfach auszuspannen, gaben die meisten an, sich sinnvoll in der Gesellschaft engagieren zu wollen.

Zwei junge Frauen sagten, sie erfüllten sich als Freiwillige nachträglich einen Berufswunsch, dem sie in der Jugend nicht nachgehen konnten. „Ich wollte schon als Mädchen Polizistin werden, doch das ging damals nicht“, sagte eine von ihnen. Finanzielle Beweggründe konnten jedenfalls nicht hinter der Entscheidung stehen. Die Freiwilligen verdienten nicht mehr als 620 Mark im Monat, meist deutlich weniger.

Programm läuft bis 2016

In den Jahren seither scheint das Freiwilligen-Programm allen Erwartungen wohl nicht ganz entsprochen zu haben. Es wurde 2016 eingestellt, die wenigen übrig gebliebenen Freiwilligen sind heute der Verkehrspolizei Freiburg zugeordnet und werden nur noch bei der Verkehrsreglung eingesetzt.

