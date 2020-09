von SK

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Imbiss in der Waldshuter Rheinstraße kam es am Sonntag gegen 18.50 Uhr. Nach Polizeiangaben störte sich ein 30-jähriger Gast daran, dass ein 40-jähriger Kunde das Lokal ohne Mund-Nasen-Schutz betrat. Als der zunächst verbale Disput zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung eskalierte, soll auch die Ehefrau des 40-Jährigen beteiligt gewesen sein. Mindestens einer der Beteiligten soll leicht verletzt worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und sucht nach Zeugen, unter anderem ein Paar, das sich bis zum Eintreffen der Polizei entfernt hatte (Telefon 07751/831 65 31).